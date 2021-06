Intenso debate por presuntas irregularidades en la vacunación

En la tarde del miércoles se desarrolló en el Centro Vasco una nueva sesión del Concejo Deliberante de Chacabuco, la jornada fue intensa y hubo cruces entre los bloques de concejales de Juntos por el Cambio y Frente de Todos por las presuntas irregularidades en el proceso de vacunación que se lleva a cabo en el distrito.

En primer término, los concejales de Juntos por el Cambio se refirieron a la denuncia que el municipio realizó en la Fiscalía, donde se acusa la falta de control respecto de adultos jóvenes que asisten a vacunarse asegurando pertenecer a grupos con factores de riesgo que, en verdad, no tienen. El concejal del Frente de Todos, Javier Estevez, dijo que “todas las sesiones hay un proyecto de JxC sobre la vacunación. Me sentí triste cuando vi a un concejal llevando una denuncia contra un vecino de nuestra ciudad porque se vacunó, supuestamente, falseando su declaración jurada. No creí que un intendente llegue al punto de ir la fiscalía para denunciar a un vecino" y agregó: “es lamentable lo del intendente, nunca creí que iba a hacer esto en medio de una pandemia. Para simplificar el proceso de vacunación y no hacer ir a todos al medico a buscar su certificado, se decidió hacer una declaración jurada. El vecino que firmó la declaración jurada es responsable de lo que firmó. No es culpable la enfermera que la vacunó o quien lo recibió.”

“Denunciaron a un vecino y ahora tendrá que declarar ¿Es necesario judicializar el proceso de vacunación y mandar a la justicia a un vecino?. Ahora es de esperar que la justicia empiece a citar y vayan a declarar a los que se vacunaron”, cerró Estévez.

