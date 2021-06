Jorge Herce: “Judicializar la vacunación me parece penoso”

En la mañana del martes, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Chacabuco, Alejo Pérez, acompañado por el Asesor Letrado del Municipio, Fernando Scanavino y el presidente del Bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Ignacio Orsini, realizaron una denuncia en la Fiscalía local por presuntas irregularidades en la campaña de vacunación contra el coronavirus. Tras efectuarse la denuncia, el titular de Región Sanitaria III, Jorge Herce, se refirió al tema.

“Es una sorpresa. Si hay algo que ha estado claro es el proceso de vacunación. Me sorprende mucho la denuncia. Otra cosa que está clara es que las recomendaciones son por un lado facilitar la vacunación para esenciales y personal de riesgo. Cuando hablamos de estos, lo que se estableció en el contexto de pandemia, es que no fueran con un certificado médico, sino una documentación o receta que certifique la patología. Si no, está la opción de la declaración jurada, no hay un diabetólogo o ese tipo de profesionales para acreditar la enfermedad. Eso genera una responsabilidad legal para quien las haga”, dijo Jorge Herce al ser consultado por el portal de noticias Chacabuco en Red y agregó: “la idea es que se vacune a la mayor cantidad de gente priorizando los sectores. Buscamos evitar la complejidad y los trámites a las personas, que no tengan que ir de un lado para el otro. La persona que miente tendrá que responder por sus hechos”.

Leer más: El municipio denunció en Fiscalía irregularidades en la vacunación

Por otro lado, el director de Región Sanitaria III destacó que “judicializar esto me parece penoso, más cuando hemos tenido un buen dialogo con el municipio. Las normativas de la vacunación están escritas, está todo muy claro. Siempre hay personas que pueden mentir, pero no se hace una auditoría en las postas, no corresponde”.