Chacabuco: denuncian irregularidades en la vacunación

Esta mañana, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, confirmó a Democracia que investigarán presuntas irregularidades en la campaña de vacunación contra el COVID-19 que lleva adelante el gobierno provincial en la ciudad. "Cuando se anotan, muchos vecinos ponen factores de riesgo que no tienen y eso no se controla en la posta de vacunación, algunos firman la declaración jurada pero no es real, nosotros pedimos que se controle a cada uno", dijo Aiola y agregó que "estamos alertando y queremos que se revea de forma urgente y si hay que ir a la Justicia para que investigue quién falseó los datos lo haremos".

"La vacuna es fundamental para salir de esto pero primero están aquellos que verdaderamente lo necesitan, quienes tienen factores de riesgo, tiene que ser estricto el control", apuntó el intendente. Las irregularidades se habrían detectado tras las denuncias de vecinos que advirtieron la situación en la posta de vacunación ubicada en la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la ciudad de Chacabuco. El jefe comunal descartó pedir una reunión privada con el titular de Región Sanitaria III, Jorge Herce, y aseguró que desde la Secretaría de Salud del municipio se trasladará el tema a este organismo de la Provincia.