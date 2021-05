Aiola: "dejen de improvisar y muestren un plan económico serio"

Luego de que se conociera la decisión del gobierno nacional respecto de cerrar la exportación de carne en Argentina con el fin de que bajen los precios, diferentes sectores se pronunciaron a favor y en contra. Uno de ellos fue el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, que utilizó sus redes sociales para expresar el rechazo a la medida.

"El problema no es la carne, es que no saben o no quieren frenar la inflación. La solución no es cerrando mercados. Es una medida conocida y que se sabe que ha fracasado. Hace 15 años el entonces presidente Néstor Kirchner aplicó la misma medida y tuvo como consecuenca la pérdida de casi 12 millones de cabezas y la pérdida de entre 10 mil y 12 mil puestos de trabajo", escribió Aiola en su cuenta de Twitter y siguió: "necesitamos medidas concretas, en el 2020, Argentina cerró con 42% de pobres y 10,5% de indigentes. La inflación descontrolada, arriba dle 50% anual estimado. Más de 8.3% millones de niños viven en la pobreza en Argentina".

"¿Y solo se les ocurre pelearse con el campo y cerrar las exportaciones? Basta de hipocresía. Dejen de improvisar y muestren un plan económico serio", cerró.