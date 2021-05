Chacabuco: trasladaron Maternidad al Sanatorio y recibieron cascos de oxígeno

El secretario de Salud de la Municipalidad de Chacabuco, Dr. Ignacio Gastaldi, y el director del hospital municipal, Dr. Alberto Quereda, se refirieron a la situación de pandemia de COVID19 en el distrito y la decisión de trasladar Obstetricia y Ginecología al Sanatorio para contar con más camas de internación de pacientes con patología de coronavirus.

Gastaldi manifestó que esta enfermedad "sigue sin darnos tregua con muchas consultas a diario sobre pacientes febriles, son alrededor de cien consultas diarias. La situación hospitalaria hoy nos dice que estamos con terapia intensiva en un 70 por ciento de su capacidad y la internación general es muy alta, tenemos el cien por cien ocupado en la zona COVID y también en el área de clínica médica, estamos ocupando camas de la zona quirúrgica y del servicio de Maternidad", comentó el secretario de Salud, motivo por el cual se puso en práctica lo que fue diagramado junto con el intendente Víctor Aiola y autoridades del Sanatorio de trasladar todo el servicio de Obstetricia y Ginecología al Sanatorio. "Esto es fruto de un trabajo en conjunto entre el centro de salud privado y el hospital municipal para poder liberar las catorce camas que tiene maternidad, no ocuparlas con gestantes y puérperas y que se internen directamente en el Sanatorio".

Gastaldi señaló que parte del personal municipal se va a trasladar al Sanatorio "para seguir atendiendo de la misma manera que en el hospital a gestantes y puérperas con inconvenientes de salud". Por este motivo, "a partir de ahora todos los pacientes que consulten por estas patologías, que tengan que dar a luz o someterse a una cesárea, tengan o no tengan obra social, van a ser asistidos en el sanatorio, así acá podemos seguir atendiendo a pacientes COVID, que nos tiene muy ocupados en lo que es salud", aseguró el profesional. Ignacio Gastaldi pidió a la comunidad que "ayuden a todo el equipo de salud a continuar con las medidas de prevención en el supermercado, farmacia, trabajo, en su casa, en todo ámbito y respeten las medidas de restricción que se pusieron en práctica, necesarias para todos, son medidas de transición para que bajen los casos y tengamos vacunación efectiva en amplia parte de la población y eso permita bajar casos sospechosos, confirmados e internación; estamos en un momento difícil, crítico y, si no trabajamos todos, cada uno desde su lugar, va a ser muy difícil salir a flote sin consecuencias fatales”.

Por su parte, el Dr. Alberto Quereda mencionó que “Neonatología se trasladó en su integridad al centro de salud privado para asistir en el posparto inmediato y la guardia de ginecología también se realizará en el Sanatorio, las obstetras van a estar allá. Es un cambio de radicación de los servicios para que a nosotros nos puedan dar la posibilidad de poder internar –esperemos que no– más pacientes con patología COVID", aclaró Quereda y agregó: “hay mucha demanda de atención ambulatoria y de internación, tiene alta tasa de mortalidad esta enfermedad, hay que tomar dimensión del alcance de esta patología y de las consecuencias, uno se infecta y es vector de la enfermedad, es por cuidar al personal de salud: médicos, enfermeros, camilleros, mucamas, ambulancieros, técnicos de laboratorio, de Rayos, y toda la comunidad, hoy veos que hay personas más jóvenes afectadas y con complicaciones, incluso fallecimientos de personas jóvenes”.

“Tuvimos politraumas graves que también requirieron camas de terapia intensiva, aunque ahora seis de los siete pacientes tienen patología COVID, también tenemos que tener la posibilidad de respuesta ante ciertos incidentes como por ejemplo politrauma o hasta un infarto de miocardio. También tenemos que darle respuesta a la gente", sostuvo el director del hospital y añadió: “Hay que prevenir la incidencia de patologías prevenibles, como por ejemplo esta patología”.

"Uno lo que siempre pide es el cuidado, el respeto de las pautas que tenemos en la prevención de esta enfermedad y sobre todo donde conductas individuales hacen a la responsabilidad social", finalizó Quereda.

Donación de cascos de oxígeno

El hospital municipal recibió una importante donación de seis cascos NIV/CPAP de Ecleris por parte del Rotary Club Chacabuco. Esta donación está enmarcada en el proyecto X + Aire que lleva adelante la entidad rotaria invitando a participar a otras instituciones como la Asociación Ingenieros Agrónomos.

Los cascos fueron entregados al director del Hospital, Alberto Quereda, por parte del presidente del Rotary local, Abel Mateo, quien estuvo acompañado de la vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Chacabuco, Sandra Sánchez Iocco. El director Alberto Quereda, agradeció esta donación y manifestó que estos cascos se utilizan en los pacientes con patología de coronavirus con insuficiencia respiratoria "como una alternativa previa a la intubación endotraqueal, disminuye el ingreso del paciente a la asistencia respiratoria mecánica y en segunda instancia el uso de respiradores".

Quereda explicó que estos dispositivos "se basan en la regulación de presión dentro del casco y se va manejando las presiones de la mezcla de gases que ingresan". Al ser un mecanismo con ventilación no invasiva "no requiere de personal sumamente capacitado".

Este proyecto "surge por la movilización de la sociedad en su conjunto y a quienes hoy nos ha tocado perder amigos o familiares, y esto nos mueve y algo tenemos que hacer", aseguró Mateo. "Automáticamente, cuando articulamos esta idea con Alberto Quereda e Ignacio Gastaldi, que nos dijeron que sí, y avanzamos, hubo empresas e instituciones que se acoplaron para adquirir los cascos", remarcó el presidente del Rotary.

Por su parte, Sandra Sánchez Iocco, agradeció al Rotary "por haber permitido poner este pequeño grano de arena. Unirnos todos para ponernos al servicio de quienes en este momento nos necesitan", y agregó por último que "estos cascos van a servir de mucho siendo una alternativa ante un respirador".