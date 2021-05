Protocolo última cama: "deseo no tener que hacerlo nunca"

Luego de que el sistema de salud de Chacabuco alcanzara el 90 por ciento de ocupación de camas, el director del Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen, Alberto Quereda, se refirió a un eventual colapso por el aumento de contagios de COVID19 y, en tal caso, cuáles serían los protocolos a seguir. Aseguró que no se llegó a aplicar el procedimiento "última cama" y que su deseo es “no tener que hacerlo nunca”.

“Siempre tenemos segundas alternativas y planes B. El tema básico es tratar de no llegar a esa situación. Hay protocolos, hay distintas clasificaciones y scores para el ingreso a terapia” dijo el director del hospital en diálogo con Chacabuco en red y agregó que: “hoy tenemos camas libres en terapia y tenemos más respiradores que pueden ser conectados en otros sectores. Esperemos no llegar a eso”.

“Hay bajadas de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que hablan del ingreso a terapia, pero no vamos a dejar llegar a esa situación, siempre apelando a que la responsabilidad de la gente nos permita no llegar. Desde el recurso humano vamos a estar todos, hasta gente que se fue de terapia y pueda volver. “Hay alternativas pensadas para la contingencia de que se ocupen las 10 camas de terapia. La idea es que si se llegan a ocupar las 10 camas, vamos a estirarla, no usar la 'ultima cama' sino proveer más”, cerró Quereda.