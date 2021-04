Dolor en Chacabuco por la muerte de Juan Carlos Minchilli

Este martes la ciudad de Chacabuco se encontró conmocionada por la muerte de Juan Carlos Minchilli, a los 79 años. El vecino era referente de la organización Vecinos Autoconvocados y se puso al hombro la lucha por la obra de la autovía en Ruta 7 durante los últimos años de su vida. En octubre de 2020, Minchilli contrajo COVID19 y recibió atención en el hospital municipal Nuestra Señora del Carmen, le aplicaron plasma y quedó internado por pulmonía bilateral durante 31 días en el ala tercera del nosocomio.

La batalla contra el coronavirus

"Quiero agradecer a todo el personal del hospital municipal, nos han atendido muy bien, no solo en la parte médica sino también en lo emocional, cuando me sentía bajoneado me tendían la mano y me daban aliento", dijo Minchilli y agregó que "tenemos que estar orgullosos del hospital que tenemos, la sociedad se ha desbandado, no ha tomado conciencia, estar con la máscara de oxígeno y no poder respirar no es fácil, la juventud no ha tomado conciencia del problema que genera esta enfermedad, te destruye, en doce días perdí once kilos". "Les diría que se cuiden, es complicado respirar con barbijo pero más complicado es respirar con la máscara de oxígeno", había dicho Minchilli.

El mensaje del intendente Víctor Aiola

En la noche del martes, el jefe comunal de Chacabuco, Víctor Aiola, se expresó a través de las redes sociales por el fallecimiento de Minchilli. "Hasta siempre, querido Juan Carlos. Ejemplo de ciudadano de bien". La publicación cosechó numerosos mensajes de condolencias y muestras de afecto. "Un ejemplo de lucha y buena persona, una pérdida irreparable", "Todo Chacabuco debería darle las gracias por lo que luchó para que tengamos la autovía", "Luchador incansable, cuánto de su tiempo y demás dio para lograr la autovía", "Hasta siempre, quedan tus gestos, compromiso y entrega", fueron algunos de los comentarios que realizaron los vecinos en el texto que escribió el intendente y que acompañó con una foto juntos.

Vecinos Autoconvocados de Chacabuco

En el año 1969, desde Vialidad Nacional se había proyectado la mejora de la Ruta Nacional 7, a través de la Variante de la Ruta 7; para eso se expropiaron tierras y se amojonó el nuevo trazado. Sin embargo, nunca se inició. Recién el 16 de agosto de 2007, el entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, firmó un Decreto de Utilidad Pública para la construcción de una Autovía entre las localidades de Luján y Junín y su Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, declaraba que su construcción sería posible a través de una iniciativa privada; pero no hubo avances.

En diciembre de 2015, los Vecinos Autoconvocados de Chacabuco se sumaron a la Unión de Usuarios Viales (UDUV), una agrupación que lleva adelante una lucha similar en otras rutas nacionales y le solicitaron al gobierno de turno que invierta en autopistas y realice el mantenimiento de rutas, entre otros objetivos, para que finalmente, llegue el 16 de diciembre de 2015, cuando en la rotonda de Chacabuco, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció la reanudación de la obra de la Autovía Luján-Junín que se podrían en marcha el 16 de agosto de 2016.

"Circulo por los campos de esta zona desde principios de los '60, así que lo he visto todo”, aseguró Minchilli a Democracia en agosto de 2016 y agregó que "la agrupación se mantiene al margen de las disputas partidarias en torno al porvenir de la Ruta 7; somos un colectivo de vecinos movilizados por una causa justa, no respondemos a ningún partido o dirigente".