"Es casi una súplica: no hagan reuniones sociales"

Este lunes, en la Galería de Arte del Teatro Italiano, autoridades del equipo de Salud Municipal, brindaron una conferencia de prensa sobre la actualidad epidemiológica del partido Chacabuco por la pandemia de coronavirus. El secretario de Salud, Ignacio Gastaldi, tuvo la palabra y expresó que se repite la situación que fue comunicada la semana pasada: “Estamos atravesando el momento más crítico desde el comienzo de la pandemia, tenemos un número de casos confirmados que no desciende”, subrayó.

Según indicó, este sábado se cerró la semana con 800 consultas en el consultorio de pacientes febriles, en comparación con la semana anterior que fue de un total de 675 consultas. La mayoría de las consultas van de la mano con hisopados, tests rápidos realizados en el Hospital Municipal y seleccionados derivados para PCR. “Hay un porcentaje de positividad de los tests rápidos que ronda siempre el 50 por ciento, la relación entre los casos confirmados de las últimas dos semanas y las semanas anteriores siempre indica crecimiento de los casos”, señaló el secretario de Salud.

Respecto a la ocupación de camas, Gastaldi informó que en la tercera ala de internación hay 34 camas ocupadas, de un total de 37. En cuanto a Terapia Intensiva, se trata de un 70 por ciento, es decir, siete camas ocupadas de las diez con las que se cuentan. Seguidamente, el secretario de Salud mostró su preocupación por las edades de los pacientes internados. El 61 por ciento con edades menores de 70 años, y con patologías considerables en cuanto a su gravedad. Además, se refirió a las salidas del sistema de emergencia de ambulancias por accidentes de tránsito, su demanda en la atención y en la ocupación de camas.

“Hay cierto grado de irresponsabilidad en muchos de los vecinos, lamentablemente. Pienso por momentos que no están conscientes de la situación que estamos atravesando. La situación que está atravesando el sistema de salud y del alto nivel de ocupación hospitalaria”, dijo el funcionario y añadió “gente caminando por la ciudad sin respetar distancias y sin tapabocas. La situación es crítica, no estamos en una situación de colapso hospitalario, más allá de la alta demanda de internación en ala tres y de Terapia Intensiva pero, realmente, pido a todos los vecinos que tomen conciencia de la situación que estamos atravesando, que cada uno haga lo que tiene que hacer en su lugar. Que colabore con el sistema de salud para darnos la posibilidad de que cada vecino que requiera asistencia se la podamos dar, según la gravedad del caso, y en tiempo y forma”, continuó Gastaldi.

A la fecha son 74 personas las víctimas fatales por COVID19. “Tenemos que lamentar personas jóvenes que han fallecido. Todo el equipo de Salud está consternado por la situación, sobre todo, cuando una persona tiene toda la vida por delante fallece por una enfermedad que no se espera que fallezca”, manifestó el secretario.

En permanente evaluación de la situación epidemiológica sanitaria, demanda de internación y ocupación hospitalaria, junto al intendente, Víctor Aiola, y demás autoridades municipales, Gastaldi comunicó que si las medidas preventivas, que comenzaron a regir el último sábado, en los próximos diez días no reflejan un descenso significativo, en los casos sospechosos, casos confirmados, demanda de internación y ocupación hospitalaria, seguramente, se tomarán medidas más restrictivas para disminuir la circulación de las personas, y el contagio interhumano.

“El recurso humano y el recurso material tiene un límite. No queremos llegar a la situación de no poder darle asistencia a un vecino que así lo requiera y que nos quedemos mirando a ver cómo evoluciona sin poder hacer nada”, concluyó el secretario de Salud. La presencialidad de las clases continuará siempre y cuando los números sigan dando como hasta ahora. Según la información brindada, semana a semana, desde Educación, hay un bajo porcentaje de alumnos positivos, por debajo del 1 por ciento del total del alumnado, y docentes con resultados positivos que no llegan al dos por ciento.

También estuvieron presentes, la directora de Salud, Romina Sclavi; el director del Hospital Municipal, Alberto Quereda; la médica infectóloga, María Alicia Pagola; la doctora de tercera ala, Fernanda Callone, y la enfermera Fernanda Suárez.

Este lunes reportaron 140 nuevos contagios en Chacabuco, hay 517 casos activos y suman 74 las personas fallecidas, cinco de ellos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la pandemia, 4408 vecinos se contagiaron coronavirus.