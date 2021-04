Chacabuco adoptó medidas de Fase 2 pero sigue con clases presenciales

Esta semana, en la Galería de Arte del Teatro Italiano, el intendente municipal, Víctor Aiola, acompañado por el secretario de Gobierno, Alejo Pérez, y el secretario de Salud, Ignacio Gastaldi, brindaron una conferencia de prensa ante la situación epidemiológica que atraviesa el partido de Chacabuco por la pandemia de coronavirus. El intendente Aiola, tras un diálogo mantenido con Carlos Bianco, jefe de Gabinete del Gobierno Provincial, informó que por decisión conjunta entre Provincia y Municipio se dará continuidad a la presencialidad escolar, medida que rige en Fase 3.

Por decreto municipal, se implementarán medidas de la Fase 2 por el período de 14 días con el objetivo de aplanar la curva de contagios. Se aumentarán los controles y se solicitó a la Provincia más personal policial. Apelan a la responsabilidad y a la toma de conciencia individual y colectiva para paliar la situación. Desde el Municipio se busca preservar al personal de salud, después de un año de trabajo incesante, y garantizar la atención de todos los vecinos que requieran asistencia por Covid19 o por otras patologías.

“Las reuniones sociales son la principal causa del aumento del contagio”, aseguró el intendente municipal, tras añadir que “sabemos que la situación es difícil, pero también las medidas deben ser acompañadas por la población. Tenemos un sistema de salud capacitado, preparado, vacunado. Tenemos más conocimiento con respecto a lo que significa el virus, lo que nos permite tomar conductas con mucha más tranquilidad, y tenemos la presencia de la vacuna que es una realidad y que poco a poco vamos vacunando a los vecinos”. En ese aspecto Aiola señaló que hoy, los que están anotados, las personas de la tercera edad para vacunarse, es más del 50 por ciento de esa población vacunada, grupo de mayor riesgo y mortalidad.

“Estamos en una situación alarmante, que no tiene que ser dramática, pero no queremos llegar a eso”, expresó el intendente y añadió que “necesitamos transmitir y generar conciencia de la situación que estamos viviendo y evitar males mayores”.

Situación sanitaria, epidemiológica y hospitalaria actual

El secretario de Salud, Dr. Ignacio Gastaldi, informó, en números crudos, la situación actual que atraviesa nuestra comunidad. Según la evolución de los casos, en la semana epidemiológica N°11 se registraron 55 casos, posteriormente se incrementaron a 94, 157, 335, y en la última semana epidemiológica N°15 con un total de 413 casos positivos.

Respecto a la evolución de las consultas de pacientes febriles en el Hospital Municipal (pacientes sospechosos covid), se registran más de 100 consultas por día. “Más del 50 por ciento de los test rápidos que se realizan dan resultado positivo”, comunicó Gastaldi. Seguidamente, el secretario de Salud se refirió al tiempo de duplicación, que se expresa en días. Son los días que tienen que pasar para duplicar la cantidad de casos de covid-19. Actualmente, se está a menos de 50 días, está por debajo, incluso, del tiempo de duplicación en días promedio de la Región Sanitaria.

A continuación, Gastaldi habló de la relación entre los casos confirmados de los últimos 14 días con relación a los 14 días previos. “Siempre que esa relación de 1,2 o mayor implica crecimiento del número de casos, implica, también, un alto riesgo epidemiólogo”, aseguró. Esa relación en los últimos 14 días da más de 2,8. Asimismo, el profesional se refirió a la ocupación de camas hospitalarias. Actualmente, hay un 73 por ciento de ocupación. En Terapia Intensiva hay un 60 por ciento de ocupación. “Hay seis pacientes, porque la Terapia Intensiva se movió de lugar, desde su lugar originario con un total de seis camas, hasta el área amarilla de la guardia donde hay posibilidad de tener diez camas”, explicó tras declarar que “no estamos en una situación de colapso, pero sí con mucha ocupación hospitalaria y mucha demanda de trabajo semana a semana”. El objetivo fundamental es preservar al equipo de salud, aplanar la curva para que el sistema de salud no se sature y garantizar la atención de todos los vecinos que requieran asistencia por Covid-19 o por otras patologías.

Las medidas

Horario de actividades en general: 6:00 a 19:00; horario de circulación personal no esencial: 6:00 a 20:00; Horario de delivery sector gastronómico (no bebidas) de 6:00 a 0:00; circulación permitida en horario restringido para esenciales: con permiso de circulación nacional (App Cuidar); actividades sociales y familiares en espacios públicos al aire libre, hasta 10 personas; gimnasios al aire libre o con ventilación natural, con aforo del 30 por ciento; actividades deportivas individuales al aire libre (caminata, running, bicicleta, etc.) en espacios públicos y en horarios permitidos; actividades deportivas individuales o grupales en clubes o complejos, prohibidas; rubro gastronómico (pizzerías, restaurantes, heladerías, etc.) al aire libre o con ventilación natural, con aforo del 30 por ciento; mercados y ferias al aire libre o en lugares cerrados, prohibido; celebración de ritos religiosos, hasta 20 personas; eventos culturales, sociales o recreativos, prohibidos; reuniones sociales en domicilios particulares, al aire libre o en espacios cerrados con ventilación, prohibidos.