Víctor Aiola: “Queremos tener la responsabilidad de vacunar a la gente”

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, mantuvo un diálogo con Democracia y se refirió a la situación epidemiológica y la vacunación en el distrito. Además, hizo hincapié en que los municipios aplicarán reglas para contener la pandemia en sus territorios pero que también priorizarán cuidar la economía local.

- ¿Cómo está la situación epidemiológica en Chacabuco?

- Estamos atravesando la segunda ola, bien manifiesta en AMBA, CABA, y entre diez y quince días después llega al interior de la Provincia. Nosotros veníamos con entre 40 y 50 contagios activos y hoy tenemos alrededor de 200. Estamos atentos por las reuniones que hubo en Semana Santa y suponemos en los próximos días van a aumentar los casos. Tenemos la segunda ola, con un número récord de casos en el país y la provincia y con una población extremadamente cansada de las normativas del gobierno. En este escenario, una de las únicas salidas es la vacunación, además del uso de barbijo, el distanciamiento y el lavado de manos. Estuvimos tres semanas esperando las dosis y esta semana llegaron, luego de algunos reclamos. Está bueno que se vacune a mayores de 60 años. Se fueron vacunando a otros grupos y no a los mayores, que son los que más se mueren por COVID. Ahora cambiaron la conducta y lo apoyamos, nos parece bien.

- ¿Quisieran tener mayor intervención en el sistema de vacunación?

- Le decimos al Gobierno provincial que tenemos nuestro sistema de vacunación preparado durante años y no nos parece que haya postas por fuera de los estados municipales, los intendentes nos quedamos afuera y nadie conoce mejor que nosotros a nuestra población y los grupos de riesgo. Ahí pedimos participación, queremos ser parte de la solución, no del problema. Pedimos que se pueda vacunar en las localidades, es ilógico que la gente de los pueblos tenga que hacer hasta cien kilómetros para tener la vacuna. Nos parece que eso no corresponde. Esos son nuestros pedidos. Hay que trabajar en conjunto, aportar y acompañar, así lo hicimos en 2020, acompañando las medidas, ahora quedamos afuera de las vacunas.

- ¿Cree que se politizó el tema de las vacunas?

- Se hizo un aprovechamiento político de la vacunación, es la única explicación lógica por la que hicieron las postas. Si llegaran a Chacabuco 20 mil dosis para aplicar, ponele que se agotan los sistemas de vacunación, farmacias que te dan una mano y se desborda, entonces ahí se entiende que pongan una posta de vacunación, pero si las vacunas llegan en cuentagotas, ¿Qué sentido tiene más que el aprovechamiento político y dar trabajo a los compañeros?

- Cafiero dijo que los municipios pueden comprar vacunas si quieren

- Es una discusión totalmente teórica y abstracta, no tiene razón de ser. No es solo comprar vacunas, es firmar contratos con responsabilidades de quien aplica una vacuna en fase de investigación, con efectos secundarios y adversos. Es responsable el Estado en esos contratos. Imaginate a Chacabuco, con 50 mil habitantes, negociando con Pfizer. Es medio imposible, ¿No? Nosotros lo vemos difícil, si existe la posibilidad la vamos a aprovechar pero nos parece poco probable.

- ¿Van a ampliar las restricciones en Chacabuco?

- Nosotros creemos que hay que ser cuidadosos, respetar las reglas, que están para cumplirse. Y hay que ver cómo se desarrolla todo en cada municipio: si hay camas de terapia para internación COVID y no hay colapso del sistema de salud, hay que ser cuidadosos con la economía, porque es fundamental. Si no se devasta la economía local y genera complicaciones en el día a día. Lo que determina la enfermedad no es la conducta de cada uno de nosotros, entonces si se cumplen los protocolos en bares y restaurantes, no hay contagios; sí en las reuniones sociales y clandestinas, el almuerzo de los domingos, las peñas, pero en actividades comerciales no. ¿Por qué deberían pagar ellos? Sería injusto.

- ¿Van a reforzar los controles por fiestas clandestinas?

- Nosotros vamos a reforzar los controles y trabajamos para evitar reuniones clandestinas pero, más allá de eso, es una responsabilidad de todos. Los padres tienen que controlar a los chicos para que no vayan a las fiestas; los chicos no toman conciencia de que pueden contagiar a padres y abuelos, si no tomamos conciencia vamos a tener muchos casos, va a afectar no solo al sistema de salud sino también a la economía, hay que tomar conciencia.

- ¿Hubo complicaciones en el desarrollo de las clases presenciales?

- En cuanto a las clases presenciales, hubo casos de infección pero se manejó bien por el sistema de burbujas, las escuelas no son lugares donde la gente se infecta sino en reuniones sociales. Los docentes hacen un muy buen trabajo con directivos, inspectores, mientras estén dadas las condiciones hay que continuar porque es fundamental educar a nuestros hijos, a la población, para lo que viene; si no se va a generar una brecha social que va a repercutir en el futuro.

- ¿Cómo definiría su relación con el Gobierno de la Provincia?

- Nuestra relación con el Gobierno provincial es respetuosa, de ambas partes, nosotros planteamos nuestra posición, lo hacemos con respeto y ánimo de colaborar. A veces se malinterpreta por parte del Gobierno provincial y nos tratan de desestabilizadores, nosotros queremos ser parte y tener la responsabilidad de vacunar y el diálogo debería ser fluido.