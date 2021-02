“El área de la mujer es una farsa”

Desde la Consejería de las Mujeres y Disidencias de la fuerza peronista de Chacabuco emitieron un comunicado cuestionando el trabajo del área municipal de la Mujer.

"La mesa local de violencia no solo hace tres meses que no es convocada formalmente (parece que estuvieron de largas vacaciones), sino que además durante el año pasado ha sido una mentira puesta en escena. Funcionarios y funcionarias que hablan mucho y nunca definen nada. En 6 años lo único que hicieron fue pintar un banco y un mural. Todas las propuestas que desde nuestra consejería y otras agrupaciones se han presentado no han sido tomadas en cuenta. Hace falta presupuesto, perspectiva de género y mucho coraje para ocupar lugares tan importantes, algo que por cierto escasea notable y vergonzosamente" señalan en el comunicado.

Por otro lado, agregan que "no solo no hicieron absolutamente nada trascendental, sino que además plantean en este marco de suma urgencia que jamás llegarán a dimensionar, pequeñeces que nada tienen que ver con acompañar a mujeres en riesgo de vida. ¿Cuántos femicidios más necesitan en Chacabuco? Queremos el proteger y queremos la implementación de un programa de detección de alertas de emergencia para prevenir femicidios".