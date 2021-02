Comenzó la ampliación de la red cloacal para 30 cuadras de Chacabuco

Sobre la calle Conte Veronelli y Coronel Suárez, de la ciudad de Chacabuco, se dio inicio a la obra de desagües cloacales, en el marco del plan destinado para la ampliación de la red en 30 aceras de la comunidad. En el lugar estuvo presente el intendente municipal, Víctor Aiola, junto con el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pablo Echevarría, y el concejal Ignacio Orsini, con quienes recorrió la obra.

“Continuamos trabajando para brindar más servicios para nuestros vecinos, realizando inversiones en una nueva obra de cloacas que beneficiará a muchas familias de nuestra ciudad”, expresó el jefe comunal Víctor Aiola al destacar la importancia de las políticas públicas que responden a la salud de la población. Desde la Municipalidad de Chacabuco informaron que, si bien hubo trabajos preliminares de nivelación, de cateo y de replanteo, ya se comenzó con el zanjeo y se procede con la colocación de cañería.

Por su parte, Pablo Echevarría, secretario de Obras y Servicios Públicos, señaló: “Estamos poniendo en marcha otra obra pública en Chacabuco, una obra muy esperada por los vecinos". El plazo de obra estipulado para 17 aceras es de cinco meses y para las 13 aceras restantes es de cuatro meses. Están destinadas en sectores Este, Norte y algunas cuadras del Oeste. “Son sectores donde había necesidad de cloacas desde hace tiempo”, concluyó Echevarría.

Listado de aceras

Las primeras 13: Soler entre Ituzaingó y San Lorenzo mano par; Ituzaingó entre Bravo y Soler mano par; San Lorenzo entre Soler y Bravo mano impar; San Lorenzo entre Soler y Bravo mano par; Bravo entre San Lorenzo y Pueyrredón mano impar; Fages entre Alberdi y Olavarría mano par; Gral. Villegas entre Carlos Gardel y Cadelago mano impar; Soberanía Nacional entre acceso Hipólito Yrigoyen y Olavarría mano impar; Espora entre Oliden y Pasaje Camardi mano impar; Espora entre Pasaje Camardi y Domínguez mano impar; Espora entre Pasaje Camardi y Domínguez mano par; Cano entre Espora y Andrés de Vera mano impar; Entre Ríos entre Calle 828 y Calle 830 mano impar.



Las otras 17: Catamarca entre Calle 831 y Calle 833 mano impar; Av. Frondizi entre Liniers y Pintos mano impar; Güemes entre avenida Frondizi y Brandsen mano impar; Brandsen entre Castelli y Calle 624 mano par; Brandsen entre Comte Veronelli y Calle 624 mano par; Cnel. Suárez entre Castelli y Comte Veronelli mano impar; Cnel. Suárez entre Comte Veronelli y Calle 626 mano impar; Castelli entre Brandsen y Cnel. Suárez mano par; Conte Veronelli entre Brandsen y Cnel. Suárez mano par; Calle 626 entre Brandsen y Cnel. Suárez mano impar; Calle 626 entre Brandsen y Cnel. Suárez mano par; Castelli entre Duberty y Rocha mano impar; Juan Manuel de Rosas entre Conesa y Güemes mano par; Juan Manuel de Rosas entre Conesa y Güemes mano impar; Juan Manuel Rosas entre Güemes y Castelli mano par; Juan Manuel Rosas entre Güemes y Castelli mano impar; Güemes entre Rocha y Juan Manuel de Rosas mano par.

Recorrido de Aiola por obras

Esta semana el intendente municipal, Víctor Aiola, recorrió el avance de obra para la construcción de cuadras de hormigón y bocacalles parciales en la ciudad de Chacabuco. Los trabajos se desarrollan sobre la calle Bordenave de Cacho, entre avenida Saavedra y Padre Doglia, y Brandsen, entre Liniers y Pintos. En ese marco, Aiola señaló qu e es “algo muy importante y que el año pasado, debido a la pandemia y a distintos factores relacionados con la salud, ha sido desplazado. Ahora estamos trabajando en un proyecto ambicioso de recomponer las calles de nuestra ciudad, tanto las asfaltadas como las no asfaltadas”.

Asimismo, el jefe comunal explicó que en las calles no asfaltadas se realizarán bacheos de las calles que tienen piedras, y se colocarán piedras en aquellas que no tienen. “Sabemos que es importante la accesibilidad a los barrios, en los días de lluvia, poder ingresar y salir sin dificultad. Estamos trabajando como lo hemos hecho siempre en nuestra gestión que fue un común denominador en los servicios públicos, el arreglo de las calles, y la obra pública”, subrayó.

Aiola adelantó que la semana entrante se comenzará con las primeras dos cuadras del acceso Hipólito Yrigoyen, ya licitadas, y con la remodelación del ex-Hogar del Niño, donde funcionarán nuevas oficinas para el municipio. Actualmente, el municipio alquila oficinas por no contar con espacio físico. El monto de la obra es de 10.575.855 de pesos y los fondos provienen del programa Argentina Hace II. La empresa contratada para realizar el trabajo es Edil Servicios SRL, de la ciudad de Junín.