Vuelta a clases presenciales: se realizó una reunión con padres en Chacabuco

En el marco de las dudas e inquietudes respecto de los protocolos y las condiciones para el regreso a las clases presenciales, las autoridades de la Dirección de Educación, Secretaría de Salud, Consejo Escolar y Jefatura Distrital de Chacabuco encabezaron una reunión con padres al aire libre. En el encuentro se anticipó que el regreso a las aulas no será tal como se conocía antes de la pandemia y que depende de la situación epidemiológica.

El director de Educación, Rubén Cruz, dijo: “A pedido del intendente Víctor Aiola, abrimos un espacio de diálogo, estamos todos de acuerdo en escuchar a los padres sobre el tan esperado regreso a la presencialidad; queremos escuchar sus dudas, sus temores, así que trabajamos en conjunto. El encuentro se hizo al aire libre, contamos con la presencia de alrededor de 80 padres, no lo podíamos hacer numeroso. Se fueron todos muy conformes, hubo respuestas de consejeros escolares, del secretario de Salud, se habló de la parte edilicia, la infraestructura, el trabajo de auxiliares o porteros. Nosotros explicamos cómo es el plan provincial para el regreso seguro a clases, se plantearon las dudas sobre los protocolos y se hicieron preguntas al secretario de Salud” y agregó que “fue fructífero, queremos escuchar a padres y docentes para poder ver en qué podemos trabajar para volver a la tan deseada presencialidad”.

“El calendario escolar lo establece la Dirección General de Educación de la Provincia, ellos determinan el inicio para los distintos niveles: Inicial, Primario, Secundario, Terciario. Ese es el inicio del ciclo lectivo y se tienen que dar cuatro factores: una situación epidemiológica adecuada con riesgo bajo o medio; que podamos tener docentes vacunados, que estén dadas las condiciones edilicias de higiene, ventilación, desinfección y que se cumplan los protocolos. A partir de esto, y de la decisión que se tome en Provincia y Nación, seguramente se vuelva a la presencialidad pero no tal como la conocíamos, será una mezcla con la virtualidad”, dijo Cruz. En este sentido, agregó que “tenemos que pensar en los chicos o docentes que no pueden concurrir por ser grupos de riesgo. Va a ser un proceso mixto, si los casos suben se va a restringir la presencialidad y se continuará con la virtualidad. Como ocurre en el resto del mundo”.

Por otro lado, el director de Educación hizo hincapié en la importancia del regreso a las aulas: “Las escuelas tienen que estar abiertas por el contexto social de compañerismo, por el crecimiento de los chicos como seres sociales. Tenemos que vacunarnos, es la única herramienta que tenemos, junto con los cuidados que ya conocemos, para evitar los contagios”.



Por su parte, el secretario de Salud, Ignacio Gastaldi, se refirió al aporte del área en la reunión con los padres: “Desde Salud aportamos datos actuales sobre la situación epidemiológica de COVID-19 en Chacabuco y cuestiones puntuales de lo que es la vuelta a las clases presenciales, Mantuvimos una charla informativa, amena, hablamos sobre la posible vuelta a la presencialidad, pero siempre supeditado a la situación epidemiológica. Hoy la situación es favorable, nos permite hablar de la posibilidad de volver a las aulas pero siempre sujeto a la dinámica y evolución de la pandemia”. Por otro lado, Gastaldi amplió que, “si todo sigue así, con picos, incrementos de casos y siempre que la situación sanitaria y hospitalaria permita brindar asistencia a los vecinos con COVID, vamos a continuar con la presencialidad”.

“Chacabuco va a trabajar con el protocolo que va a bajar Provincia para la vuelta a la presencialidad, ojalá que todo se mantenga así para que 2021 transcurra de la mejor manera posible. Sin pensar en las clases como antes, con aulas multitudinarias y compartiendo espacios comunes. Hay que caer en lo que va a ser la presencialidad adaptada durante la pandemia, ojalá se pueda sostener durante todo el año”, dijo el secretario de Salud. Y agregó: “Es fundamental que los padres, desde casa, sean los primeros maestros. Una cuestión de relevancia es que, si alguno de los nenes tiene algún síntoma, que el padre no lo oculte con medicación y lo mande a clases; eso es fundamental para preservar la salud del grupo. Si hay un chico con síntomas que puede estar cursando COVID-19, que no exponga al resto del grupo y docente”.

Otra tema abordado en la reunión fue la vacuna. “No ha llegado Sputnik V para población de riesgo y población en general, va a ser fundamental que los docentes se vacunen para volver a la presencialidad. El punto de vacunación está armando en un 80%, estamos esperando las vacunas”, dijo Gastaldi y agregó que “después de un año de de pandemia, de aislamiento, de padres que tuvieron que estar al lado de sus hijos con datos móviles, invirtiendo dinero para tener WI-FI en la casa, docentes que no estaban capacitados para esto y que tuvieron que aggiornarse para esta realidad, es necesario volver. La presencialidad es necesaria porque somos seres sociales, no tenemos la capacidad de vivir aislados toda la vida. Necesitamos el contacto con el otro pero cumpliendo estrictamente las medidas de prevención, bajo el protocolo correspondiente”.

El protocolo en la Provincia

El gobernador Axel Kicillof confirmó que el ciclo lectivo 2021 comenzará el 1 de marzo y en forma presencial para los niveles Inicial, Primario y Especial. En tanto, el 8 volverán las escuelas secundarias, técnicas y agrarias y el 15 los Institutos de Educación Superior. Para el regreso a la presencialidad se considerará, principalmente, el espacio que dispone cada establecimiento educativo para respetar el distanciamiento social obligatorio.

En las escuelas con mayor matrícula, las clases se organizarán a través de esquemas duales que combinen actividades presenciales y no presenciales. El programa contempla que una sección que cuenta con 30 estudiantes se podrá subdividir en dos grupos de 15, que concurrirán a la escuela dos veces por semana y realizarán actividades no presenciales otros dos días, mientras que el quinto día se destinaría al seguimiento de las actividades remotas. En cambio, en escuelas con matrícula reducida las clases presenciales podrían desarrollarse de lunes a viernes.