Conductor se descompensó y chocó contra un árbol

Esta madrugada, alrededor de las 2, el conductor de un Renault Clio se descompensó mientras manejaba y chocó contra un árbol. El accidente tuvo lugar en calle Alvear, entre San Martín y Pueyrredón, y el hombre fue trasladado al hospital municipal. El vehículo, que sufrió serios daños materiales, quedó en la vereda hasta las 9, hora en que fue retirado del lugar por una grúa.

Por su parte, el conductor del auto, Marcelo Casas, publicó en sus redes sociales fotos de las heridas que sufrió y contó cómo sucedieron los hechos: "Me desvanecí cinco segundos y no sé cómo terminé ahí arriba, no estaba alcoholizado; me golpeé mucho la cabeza, tengo un huevo, me pusieron 4 puntos sobre el mentón y la boca, estoy internado, fue un golpazo, el auto quedó hecho pedazo".

Foto: Chacabuco en red.