Aiola explicó por qué no debe utilizarse ivermectina en pacientes con COVID-19

El intendente de Chacabuco y médico pediatra, Víctor Aiola, volvió a utilizar sus redes sociales para expresarse sobre la pandemia de COVID-19. En esta ocasión, realizó un posteo contra la utilización del medicamento ivermectina, que en muchos casos se utiliza para reducir los síntomas del coronavirus.

“Muchas personas están utilizando Ivermectina para la prevención y o el tratamiento de la infección por Covid 19. Dicha utilización no está indicada medicamente ya que esta droga no está aprobada por la Anmat, ni por por ninguna sociedad científica para ese fin", escribió el intendente Aiola en la red social Twitter y agregó que "además de producir múltiples efectos secundarios como vómitos, diarrea, cefalea, manchas en la piel, cansancio, entre otros; la toma de ivermectina produce un efecto emocional y social, que consiste en la falsa sensación de seguridad frente a la infección por coronavirus, lo que lleva a una mayor cantidad de contagios. Por lo tanto no es aconsejable su utilización. Las únicas medidas preventivas hoy en día son: el distanciamiento social, el uso de tapabocas y el lavado de manos, sumado a la vacunacion que se está comenzando a aplicar en nuestro país”.

Leer más: La posta sanitaria de Chacabuco tendrá personal de seguridad día y noche

Suero equino hiperinmune e ivermectina

Por su parte, el secretario de Salud, Ignacio Gastaldi, también se refirió a las dudas que se generan en torno al suero equino hiperinmune y a la ivermectina. Respecto del primero dijo que “es un suero desarrollado en equinos luego de inocularles partículas del virus SARS-CoV-2, y los equinos tienen la característica de producir importante cantidad de anticuerpos. Este es un suero comercial, lo produce y desarrolla un laboratorio privado, el ministerio de Salud está elaborando un protocolo para la utilización de este. Ocurre que es bastante oneroso en cuanto a precio, está disponible pero a precio elevado”. Luego, Gastaldi puntualizó que “el suero equino no tiene indicación en pacientes graves, hay que aplicarlo en los primeros días de la enfermedad y no se aplica a pacientes que hayan recibido plasma fresco de convaleciente. Una vez que el Ministerio evalúe y desarrolle ese protocolo sería posible trabajar con eso. El recurso con el que trabajamos ahora es el plasma fresco de convalecientes y tenemos que seguir estimulando la donación del mismo”, sumó.

En cuanto a la ivermectina, el médico Gastaldi informó que “es un antiparasitario que se utiliza en el tratamiento de escabiosis o de sarna, hay estudios de este medicamento para tratar el Covid-19, lo que ocurre es que la Sociedad Argentina de Infectología no lo recomienda. Por lo pronto no ha cambiado su posición porque no hay ensayos clínicos controlados a doble ciego, que son estudios de rigor necesarios para saber si ese tratamiento mejora a un paciente. Por otro lado, es muy cercano el nivel de dosis terapéutica con la dosis tóxica y está reportado que hasta el 3% de los pacientes que reciben ivermectina como tratamiento para el COVID-19 pueden tener hepatitis tóxica, no es poco, son 3 de cada 100 pacientes. Así que la recomendación es que no reciban ivermectina”.