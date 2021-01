Chacabuco: la posta sanitaria tendrá personal de seguridad día y noche

El secretario de Salud, Ignacio Gastaldi, se refirió a la campaña de vacunación masiva contra la Covid-19 que está prevista para el mes de febrero y que tendrá lugar en la Escuela Industrial. “Nos reunimos con autoridades de Región Sanitaria III, con la coordinadora provincial, representantes de IOMA y PAMI; se acordó trabajar en conjunto en la posta de vacunación, que va a funcionar con turnos otorgados por el ministerio de Salud, con charla de asesoramiento, vacunación en cinco puestos, evaluación posterior de 30 minutos para ver si hay efectos secundarios, luego se les da el carnet y se retiran”, dijo Gastaldi y agregó que “todos los coordinadores van a tener la misma responsabilidad y poder de decisión, van a estar siempre en el lugar, incluso el vacunatorio va a tener seguridad, va a tener serenos para verificar el buen funcionamiento del freezer durante la noche”. Por otro lado, el funcionario detalló que la posta va a estar abierta de lunes a lunes, durante el mes de febrero. “Todo está sujeto a la llegada de vacunas al país, que todavía no están”, agregó.

“En esta primera etapa se va a vacunar a personal esencial, de docentes y seguridad, y personas de entre 18 y 59 años que posean factores de riesgo. Estas personas tienen que anotarse en la página de la provincia de Buenos Aires https://vacunatepba.gba.gob.ar/ ; en la medida de que el Ministerio empiece a otorgar turnos porque dispone de vacunas, se les informará cuándo y en qué horario deben acercarse”, detalló Gastaldi y agregó que “no se vacunará a personas que lleguen sin turno, se les va a facilitar el turno pero no se los va a vacunar ese día”. Por otro lado dijo que “van a vacunar diez enfermeros que son de Chacabuco, del ámbito público y privado, se van a ir turnando para cumplir con el horario de 8 a 14 y de 14 a 20”.

Gastaldi aprovechó la oportunidad para destacar que “la vacunación de calendario nacional se vio disminuida hasta en un 40%, por eso es importante que las personas se acerquen al vacunatorio, está funcionando de 7.30 a 12.30, no tengan temor en acercarse, no se van a contagiar de nada”.

Suero equino hiperinmune e ivermectina

Por otro lado, el funcionario Ignacio Gastaldi se refirió a las dudas que se generan en torno al suero equino hiperinmune y a la ivermectina. Respecto del primero dijo que “es un suero desarrollado en equinos luego de inocularles partículas del virus SARS-CoV-2, y los equinos tienen la característica de producir importante cantidad de anticuerpos. Este es un suero comercial, lo produce y desarrolla un laboratorio privado, el ministerio de Salud está elaborando un protocolo para la utilización de este. Ocurre que es bastante oneroso en cuanto a precio, está disponible pero a precio elevado”. Luego, Gastaldi puntualizó que “el suero equino no tiene indicación en pacientes graves, hay que aplicarlo en los primeros días de la enfermedad y no se aplica a pacientes que hayan recibido plasma fresco de convaleciente”.

“Una vez que el Ministerio evalúe y desarrolle ese protocolo sería posible trabajar con eso. El recurso con el que trabajamos ahora es el plasma fresco de convalecientes y tenemos que seguir estimulando la donación del mismo”, sumó.

En cuanto a la ivermectina, el médico Gastaldi informó que “es un antiparasitario que se utiliza en el tratamiento de escabiosis o de sarna, hay estudios de este medicamento para tratar el Covid-19, lo que ocurre es que la Sociedad Argentina de Infectología no lo recomienda. Por lo pronto no ha cambiado su posición porque no hay ensayos clínicos controlados a doble ciego, que son estudios de rigor necesarios para saber si ese tratamiento mejora a un paciente. Por otro lado, es muy cercano el nivel de dosis terapéutica con la dosis tóxica y está reportado que hasta el 3% de los pacientes que reciben ivermectina como tratamiento para el COVID-19 pueden tener hepatitis tóxica, no es poco, son 3 de cada 100 pacientes. Así que la recomendación es que no reciban Ivermectina”.

Vacunas para voluntarios de la Cruz Roja

Esta semana, diez voluntarios de la Cruz Roja Argentina filial Chacabuco recibieron la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus. “Autoridades municipales de salud nos ofrecieron vacunarnos y, al trabajar con ellos desde el primer momento dando respuesta a la pandemia, nosotros preguntamos a todos los voluntarios quién quería vacunarse, de acuerdo con la cantidad disponible, y en total vamos a ser diez”, dijo Sebastián Buscalia, presidente de la institución, y agregó: “Nosotros apoyamos las decisiones del Estado, somos auxiliares del Estado, y en ese sentido nos sumamos a la no propagación del virus de la Covid-19”.