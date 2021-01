Chacabuco: Romina Sclavi despejó dudas sobre la vacuna rusa

La directora de Salud de la Municipalidad de Chacabuco, Romina Sclavi, se refirió a la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 destinada, en una primera etapa, al personal de salud. “Genera mucha ansiedad porque es una vacuna nueva”, dijo a su comienzo y agregó que "la vacunación es una esperanza que se abre para poder terminar con el virus. Para lograrlo se necesita una vacunación que tenga la cobertura del 70 por ciento de la población, además de continuar con las medidas de protección: uso de tapaboca, lavado de manos y distanciamiento social".

“La vacuna lo que hace es evitar las formas graves de infección por coronavirus, no evita que uno se enferme y tenga un cuadro leve, ni tampoco evita que uno sea portador del virus”, explicó la Directora de Salud. El esquema de vacunación consiste en la aplicación de dos dosis. Las personas que no pueden recibir la vacuna Sputnik V son embarazadas, madres en período de lactancia, pacientes con HIV, y personas con compromiso inmunitario. La población que ha recibido plasma debe esperar 90 días para poder recibir la vacuna. Los pacientes que tuvieron coronavirus pueden vacunarse una vez finalizado el período de aislamiento".

Según explicó Sclavi, en algunos casos, la vacuna está contraindicada en pacientes que poseen trombosis venosa. Para los pacientes mayores de 60 años, todavía no hay certificación de que puedan recibirla, aunque se espera alguna determinación en el transcurso de los días. La campaña de vacunación es en forma escalonada, comenzando por el personal de salud. Posteriormente, se continuará con las fuerzas de seguridad, educación, y pacientes de entre 18 y 59 años con factores de riesgo. La vacuna no está indicada en menores de 18 años porque no hay pruebas ni estudios que certifiquen que sea útil en este grupo etario.