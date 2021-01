Víctor Aiola no se aplicará la vacuna rusa contra el coronavirus

En el marco del inicio de un nuevo año, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, dialogó con Democracia, hizo un balance de 2020 y enfatizó en las dificultades que se presentaron en el marco de la batalla contra el coronavirus en el Distrito. A su vez, ofreció su mirada sobre el manejo de la pandemia en la Argentina y detalló los objetivos para 2021.

- Llegó la vacuna a Chacabuco. ¿Tiene previsto aplicársela?

- Con respecto a la vacuna, tengo una posición muy particular, pero como intendente tengo que tomar decisiones más allá de mi opinión personal. Hemos acatado lo que Provincia y Nación han hecho y a Chacabuco llegaron 450 dosis. Los turnos se dieron por el sistema de la Provincia y ya se vacuna al personal de salud. Yo no me vacuno porque uno de los efectos adversos que tiene es producir trombosis venosa profunda y yo tengo un trastorno hematológico, no puedo ponérmela.

Más allá de lo particular, esta vacuna está en Fase 3 de experimentación y no hay información clara, el mundo científico no se basa por presunciones sino por el análisis objetivo de los datos de los estudios que se realizan. De la vacuna rusa hay algunas cosas publicadas de la Fase 2 pero son pocos los datos y eso genera incertidumbre, sumado a la incertidumbre que genera el Gobierno nacional. Ginés dijo que el presidente estaba nervioso porque no llegaban los papeles; el vecino trata de confiar pero genera dudas todo esto.

Esperamos que vengan los datos científicos y ojalá que la vacuna sea para producir inmunidad verdadera, ese es otro interrogante. Todo lo que sea bueno para prevenir el COVID uno lo celebra. Hay confusión, no hay material publicado en revistas científicas, así que esperamos que estén para generar tranquilidad. No se pueden vacunar menores de 18 años, tampoco mayores de 60, ni embarazadas, entonces es un momento en que se tienen dudas. Igualmente, acatamos lo que dice el Gobierno nacional.

- ¿Cómo atravesó el año 2020?

- Ser intendente es mucha responsabilidad, más aún siendo médico en un contexto de pandemia. Sobre todo en ciudades como Chacabuco, donde al intendente médico lo conocen como médico y confían en eso. Hemos tenido un año extremadamente largo, difícil, con muchas angustia, tomando medidas duras como cerrar negocios, restringir los accesos. Esto ha afectado mucho al vecino pero en pos de cuidar la salud de la población. Hoy sabemos que estamos en la puerta de la segunda ola, en toda la Provincia hay un aumento exponencial de casos y no va a tardar en llegar. Se va a poner en riesgo la capacidad de respuesta del sistema de salud, hay un relajamiento de la población, sumado a la época de verano, la gente se junta, quiere salir, el hastío a la cuarentena tan larga, las fiestas, es un combo que nos va a traer dolores de cabeza en los inicios de 2021.

- ¿Qué objetivos tiene para 2021?

- En cuanto a los objetivos para 2021, lo venimos trabajando desde el inicio de la segunda gestión, queremos alcanzar el equilibrio fiscal dentro del municipio, queremos invertir mucho en servicios públicos y, fundamentalmente, en agua y cloacas. El lunes tenemos la firma del inicio de obras de ampliación de la red cloacal en Chacabuco. Son servicios básicos, mejoran la calidad de vida de la gente en todos los aspectos. La accesibilidad a los barrios es una característica de nuestra gestión y vamos a trabajar en eso. También trabajamos en salud, con un sistema a disposición de la población, dando respuesta. El tránsito también es uno de los ejes principales.

- Hubo reclamo de vecinos por la falta de agua

- Nosotros con el tema del agua venimos invirtiendo desde 2017 en adelante, con nuevos pozos. Se han hecho varios kilómetros de extensión de red de agua, pero ahora se dieron circunstancias especiales, son días de mucho calor, lluvias, mucha gente que se iba de vacaciones se quedó en la ciudad y compraron piletas, muchos no tienen bombas y las llenan con agua de red y hay un aumento importante de consumo; esto no quita la responsabilidad de la gestión con respecto a la disminución de entrega de agua. Tenemos que seguir invirtiendo pero también concientizar que el agua es un elemento vital, que debe ser cuidado, un bien no renovable, tenemos que trabajar para generar conciencia sobre su importancia. Aplicamos un plan de emergencia y garantizamos el suministro a los vecinos.

- Pese a las dificultades, ¿qué balance hace en cuanto a lo económico?

- Este año mejoramos mucho en lo económico, tratamos de ser austeros y precisos en los gastos, el sistema de salud se llevó gran parte del presupuesto. Nosotros buscamos el equilibrio fiscal del municipio para 2021, es difícil, estamos en un país con índices inflacionarios muy importantes, respondemos con trabajo, haciendo las cosas bien, vamos por el camino correcto, que es el más difícil. Podemos decir que estamos conformes con el manejo económico.

- ¿Qué mirada tiene sobre el aborto legal en Argentina?

- Estoy a favor de la despenalización del aborto pero no de que se utilice como método anticonceptivo, para mí la vida comienza desde el momento de la concepción. Uno como médico defiende eso. Pero también sé que hay situaciones de injusticia en nuestro país: quien tiene dinero lo hace de manera segura y, quien no, termina en manos de inexpertos que ponen en riesgo la vida de la mujer. Esperemos que sea lo mejor: lo mejor es evitar que una mujer tenga que llegar al momento de tener que tomar la decisión de abortar o no, para eso hay que garantizar la ESI, poner a disposición los métodos anticonceptivos y, por otro lado, que una mujer con un embarazo no deseado tenga contención, presencia del Estado, asistencia social y psicológica, un acompañamiento real. Abortar no es ir a sacarse una muela, deja consecuencias psíquicas difíciles de sobrellevar.

- ¿Cree que el Gobierno nacional tuvo un buen manejo de la pandemia?

- Nadie pensaba que la pandemia iba a tener la magnitud que tuvo, los virus pueden pasar de un continente a otro en el transcurso de horas. Se hizo lo mejor que se pudo pero las cosas no siempre salen de la mejor manera posible. La cuarentena se hizo extremadamente larga, la gente se cansó, el impacto económico y social fue terrible, uno de cada tres negocios cerró sus puertas, aumentó el número de desocupados, la pobreza. Se hizo lo que la OMS dijo que no había que hacer: manejar la pandemia con la cuarentena como único método de control. Eso generó más casos y más brecha social. Dijeron que iban a vacunar a 10 millones de personas antes de fin de año y de manera obligatoria, era imposible. Terminaron con 300.000 dosis y sin saber cuál es el resultado de la Fase 3. Tampoco sabemos si va a venir, y cuándo, la segunda dosis. Tenemos que ser cautos y dar información precisa.