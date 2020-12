La Sociedad Rural reclama el arreglo de los caminos

En los últimos días, comenzó a circular por las redes sociales material fílmico producido por la Sociedad Rural de Chacabuco donde se reclama el arreglo urgente de los caminos rurales del distrito y se afirma que "no se nada se hace desde hace cinco años".

El video contiene imágenes que muestran el estado de los caminos y la voz en off indica que "las calles de nuestra querida Chacabuco están rotas y abandonadas, y los caminos que penetran el partido son de tierra y piedra, polvorientos por la sequía y rotos como las calles. Una foto transitoria de la autoridad en medio de la calle de tierra reseca, y junto a una máquina vial, no muestra ningún trabajo, ni ningún compromiso. No muestra que, en realidad, están intransitables y que nada, nada se hace desde hace cinco años"

En otro tramo del video se agrega que "las preguntas que nos interpelan son: ¿Se cuida la salud? El camino es salud ¿Se pretende mejorar la educación? El camino es educación. ¿Se busca mejorar la calidad de vida a la ciudad? Los caminos unen, desarrollan y hacen crecer a las ciudades? Las respuestas están ahí, saliendo a la calle y al camino. Una simple decisión política resolvería el problema".