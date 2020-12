Vecinos sin agua: malestar en Chacabuco

Tras varios días con problemas en el suministro de agua en distintos barrios de Chacabuco, los funcionarios del gobierno local Alejo Pérez y Pablo Echevarría se refirieron a la situación e indicaron que la situación responde a distintas aristas a resolver: generar inversión y mayor conciencia en la población.

Alejo Pérez, secretario de Gobierno, dijo al portal de noticias Chacabuco en Red que: “El problema del agua es multicausal, hay diferentes variables que afectan a la provisión de agua: hay un problema de producción de agua en la que el municipio, a pesar de haber venido invirtiendo y mejorando algunas cosas, falta generar más inversión. Esa decisión ya la tiene tomada el intendente y le bajó a su equipo para que trabajen para tener más producción de agua con pozos nuevos y mejorando algunos que están” y agregó que "obviamente va a tardar unos días el plazo de las obras, pero es una decisión tomada para mejorar la producción agua. Paralelamente, tenemos que trabajar con el consumo responsable del agua: en Chacabuco se consume per cápita más que en otros lugares y no hay que olvidarse que el agua es un recurso no renovable así que no sólo el consumo, desperdiciar agua no sólo nos genera problemas en la red y que a muchos vecinos no le llegue o les llegue con poca presión, sino que también estamos haciendo un daño ambiental; también hay que trabajar en conjunto con la Cooperativa Eléctrica para encontrar la manera de que haya menos cortes que afecten a las bombas”.

El funcionario dijo también que “ese es el diagnóstico: es un problema de producción y de consumo y nosotros vamos a invertir lo necesario para para mejorar la producción en un año atípico, con mucho calor, mucha más gente en Chacabuco, mucho más uso de del agua y eso finalmente repercute en los problemas que estamos teniendo. Lo que es importante dejar en claro es que el municipio conoce del problema que está pasando, que se hace cargo, que va a invertir para mejorar la producción de agua y que también y paralelamente necesitamos concientizar a la gente para el uso responsable”.