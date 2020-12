Oncopediatría: aprobaron proyecto en Chacabuco para pedir el tratamiento en Diputados

El Concejo Deliberante de Chacabuco aprobó por unanimidad una resolución que presentó el presidente del organismo, Lisandro Herrera, con el fin de pedir la celeridad de los proyectos sobre Oncopediatría que se encuentran en la Cámara de Diputados de la Nación. “A partir del contacto con familias que solicitan que sea ley en Argentina, me surgió la idea de hacer el proyecto para Chacabuco y replicar en municipios que quieran hacer sus propias resoluciones para que lo pongan en agenda, que consensuen y podamos tener la Ley de Oncopediatría en Argentina”, dijo Herrera y agregó:“Me parece una causa justa y ojalá puedan tomar la iniciativa también en otros distritos”.

Consultado por Democracia acerca de los motivos que lo condujeron a armar el proyecto, Herrera –que logró vencer al COVID-19 tras permanecer internado en terapia intensiva y en asistencia mecánica respiratoria- dijo: “Me tocó atravesar un año complicado, voy a recordar por siempre lo que me pasó. Volví a la política con mucha sensibilidad, siempre me comprometí con alguna causa, para sumar. Encontrarme con esto, sobre fin de año, creo que es lo mejor que me pasó y le da sentido a lo que me ocurrió en lo personal”

Por otro lado, Herrera dijo a este diario que “los que estamos en lo público tenemos que ser agentes y promotores de las minorías, puede tocarle a cualquiera, en cualquier momento. Si paso por lo público y no me comprometo con esto, no tendría paz conmigo mismo. Encuentro un pedacito de esa ilusión que fue el concepto de la política que tenía cuando era chico. Esto me vuelve a mostrar esa parte genuina y utópica. Hay forma de hacer política, separando lo principal de lo accesorio”.

El proyecto

El proyecto de Oncopediatría tiene como objetivo la creación de un registro de los pacientes con cáncer menores de 18 años, que permitirá hacer un seguimiento de cada caso, brindar una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, licencias especiales para los progenitores que permitan acompañar a los niños, niñas y adolescentes a realizarse los estudios, rehabilitaciones y tratamientos, emisión de una credencial para los pacientes inscriptos en el registro, que les facilite los trámites que deben realizar, estacionamiento prioritario, gratuidad del transporte público, exención de peaje, tarifa social y becas para la educación.

Por otro lado, se apunta a que haya cobertura médica de las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados. También acceso a una vivienda digna y cercana al lugar de tratamiento con las condiciones edilicias y de seguridad sanitaria idóneas para constituir un hábitat propicio durante el tratamiento.

El proyecto de resolución expresa: “Solicítese desde el Honorable Concejo Deliberante del Partido de Chacabuco a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a través de ella a todos sus miembros, celeridad en el tratamiento de los proyectos de ley presentados por los distintos bloques que tienen el propósito de sancionar una ley que cree el Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer”; y agrega: “Remítase copia de esta resolución a los Concejos Deliberantes de la provincia de Buenos Aires a fin de que elaboren una resolución en el mismo sentido que la presente, para alentar la celeridad en el tratamiento de los proyectos de ley que promueven la creación de un marco regulatorio para el Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer”.

La iniciativa se funda en la importancia de contar con un régimen legal de protección, atención de salud, educación, rehabilitación y prevención que brinde una mejora en la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes que padecen cáncer y sus familias. Considerando, entre otras cosas, que el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en la segunda infancia y se diagnostican alrededor de 1.400 casos nuevos por año de cáncer en la infancia y que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se diagnostican 300.000 casos de cáncer en niños y adolescentes de entre 0 y 19 años: se trata de una enfermedad que no se puede prevenir, cuyas causas son muy difíciles de establecer y que se constituye en uno de los principales motivos de mortalidad infantil en el mundo. No obstante, la detección precoz es fundamental para lograr un tratamiento eficaz y llegar a su curación.