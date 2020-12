Entregaron la primera faena de carne ovina a una carnicería de Chacabuco

Esta semana se envió la primera faena de carne ovina a una carnicería de Chacabuco encargada de su distribución, proyecto generado por la mesa ovina local, la Sociedad Rural y el frigorífico de la ciudad. Juan José Giordani, protesorero de la Sociedad Rural, y Julián Ramundo, secretario de Producción, celebraron la iniciativa y aseguraron que tuvo muy buena repercusión porque no solo se pudo comercializar el cordero entero, sino también en distintos tipos de cortes.

“Estamos muy contentos, es un proyecto que se hizo realidad, que tiene mucho desarrollo en la ciudad de Chacabuco, de varios años, con la conformación de una mesa local de productores, con una cadena de valor que pudimos terminar de completar en esta gestión, a partir de la vinculación de la mesa con un frigorífico local y una carnicería que está encargada de la distribución de la carne”, dijo Julián Ramundo y agregó que “es importante para nosotros, como política de Estado que la oferta de alimentos se amplíe y se mejore en términos de calidad, eso le da valor agregado no solamente a la producción, porque es una nueva carne para comercializar a través de cortes, va a llegar de manera cotidiana a la mesa de los chacabuquenses, sino también porque mejora el valor de la producción y del consumidor. Es importante porque se afianza una cadena de valor que tiene mucho futuro, para luego industrializar cueros, lana, no solamente en Chacabuco sino en la Región y comercio exterior”.

Por otro lado, Ramundo destacó “que esta iniciativa de la mesa ovina local, para llevar carne fresca a la mesa de los chacabuquenses, pueda transformarse en una política estable a lo largo del tiempo, porque trae mucho potencial para los chacabuquenses: producción, empleo, mejor calidad de vida, y desarrollo”.



Por su parte, Juan José Giordani, protesorero de la Sociedad Rural, señaló: “Todo comienza en el seno de la Sociedad Rural de Chacabuco, que siempre piensa en el productor y, por su intermedio, desde la mesa ovina local se trató de darle un valor agregado al producto de la carne ovina. Para eso se trabajó en el desarrollo de una imagen de marca que logramos plasmar con el logo de Carne Ovina Chacabuco Argentina. Bajo esta síntesis se alcanzó un acuerdo con el frigorífico local y pensando en que la carne, como producto en sí, llegue al plato de todos los chacabuquenses, iniciamos una cadena de comercialización mediante una carnicería local, con distribución propia, a un conjunto de carnicerías y lugares relacionados con la parte gastronómica, que ya está en marcha, desde esta semana, que enviamos la primera faena y ya la repercusión fue fabulosa porque no solo se pudo comercializar el cordero entero, sino también en distintos tipos de cortes. Ya existe un nomenclador de cortes aprobado, por lo tanto, vamos a conseguir bandejas de distintos tipos. Ya se está consiguiendo en esta carnicería como en la cadena de distribución que tiene por su intermedio”.

“Impacta directamente en el producto pero también en el bolsillo del consumidor porque, a veces, una pieza entera de cuatro o cinco kilos, a los valores de hoy en día, se hace muy difícil la adquisición, por más ganas de comer cordero que se tengan. Entonces, se logró fraccionar en distintos cortes, de menor kilaje, de manera tal que si uno quiere comer cordero todos los días puede hacerlo, a precio razonable y con un producto nutricional y proteico altamente calificado”, dijo Juan José Giordani. Y agregó: “El primer paso fue cubrir las necesidades locales, que ya lo estamos haciendo; a nivel provincia de Buenos Aires estamos trabajando con mesas ovinas de distintas localidades y lo que se logró en Chacabuco no se pudo llevar a cabo en otros Partidos, entonces eso despierta interés tanto de las mesas ovinas, como los productores que lo integran, para trabajar en conjunto”.



Respecto de trabajar con otros distritos, Giordani detalló: “Eso nos daría un potencial muy importante ya que podríamos lograr volumen y, con ese volumen, lograr cubrir toda la cadena, no solo en un período estacional como las Fiestas, sino también durante el resto del año, esa es un poco la idea. Yo calculo que a partir del año que viene vamos a empezar la interacción entre las distintas mesas de la Provincia para poder captar nuevos intereses y, por intermedio del frigorífico y de nuestro circuito comercial, poder llegar fuera de la localidad. Quizás también hay interés de supermercados de distintas ciudades, que muestran acercamiento en el producto”.

Consultado por la posibilidad de exportar, Giordani señaló que “fuera del país también hay intereses, lógicamente hay que cubrir una serie de pasos que los tenemos en mente, como objetivo no a muy largo plazo pero lo vamos a poder cumplir. Tenemos la posibilidad de apuntar a otros mercados. También estamos trabajando con el tema lana, que sería un valor agregado más al precioso animal que es la oveja”.