Vacuna rusa: Víctor Aiola acusó al Gobierno nacional de generar falsas expectativas

El médico pediatra y jefe comunal de Chacabuco, Víctor Aiola, volvió a cuestionar al Gobierno nacional por los anuncios respecto de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus. Esta vez se expresó en las redes sociales y dijo : "A principios de noviembre pasado, como médico y como intendente, alerté sobre la necesidad de no crear falsas expectativas con respecto a la vacunación contra la COVID-19. Veía en ese momento que las vacunas todavía estaban en fase de desarrollo y que sería muy poco posible que en el presente mes pudiéramos vacunar a 10 millones de argentinos".

"Hoy, casi llegando al final de diciembre y luego de haber moderado la expectativa a un número mucho menor, nos enteramos de que está en duda el vuelo que traerá la vacuna a nuestro país, debido a que esta no puede ser aplicada a mayores de 60 años, uno de los grupos de mayor importancia", dijo Aiola y agregó que "todo esto desnuda la falta de planificación y elegir hacer política y marketing por sobre la necesidad de los argentinos. Es más, en ese momento fui acusado de difundir falsas noticias, como así también recibí una gran cantidad de cuestionamientos. Obviamente que cuando uno dice algo que no gusta, el primer paso es la descalificación y no tratar de gestionar, planificar y decirle la verdad a la gente de lo que va a pasar".

"En momentos como los que vivimos, la incertidumbre de la gente es muy grande y genera mucha ansiedad, es por eso que hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice y tener en cuenta el valor de la palabra", cerró Aiola. La publicación cosechó numerosos comentarios de vecinos que celebran la claridad del intendente al momento de referirse a la temática que, por estos días, genera más dudas que certezas.

La publicación anterior

El pasado 3 de noviembre, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, había escrito en sus redes sociales un texto titulado “Lo que importa es la responsabilidad”, en el que indicaba que "aplicar la vacuna rusa Sputnik V es poner en riesgo a la población". En la publicación que realizó a través de su cuenta personal de Facebook, detallaba los motivos por los que cuestionaba la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y agregaba que "esta situación no se resuelve con medidas apresuradas sin el sustento científico y la seguridad para la población".

"Hace pocos días el presidente Alberto Fernández anunció la compra de 25 millones de dosis de la llamada vacuna rusa Sputnik V, de las cuales 10 millones llegarían a mediados de diciembre próximo. Más allá de querer ser crítico de esta vacuna –lo cual no es la intención–, como médico quedé sorprendido por tal anuncio. La vacuna rusa, al igual que otras diez vacunas más a nivel mundial, se encuentra en fase 3 de su desarrollo. Y los estudios en seres humanos de finales de fase 3 comenzaron a mediados de septiembre, con un plazo mínimo de 180 días que, según datos del centro Gamaleya, se realizarán estudios a doble ciego sobre una población de 40.000 voluntarios".

En otro tramo, el jefe comunal destacaba que "estos resultados de fase 3 tardarán entre seis meses y dos años hasta obtener resultados definitivos. Por lo tanto, es prácticamente imposible que en diciembre se apliquen en forma obligatoria las 10 millones de dosis, ya que es una vacuna en desarrollo. Aplicar una vacuna en estas condiciones, en forma obligatoria, va en contra de todas las normas éticas y de todos los tratados y convenios firmados por nuestra Nación. Es más, es anticonstitucional. Se vulnera el tratado de Helsinki, que da marco a través de la Asociación Médica Mundial a la investigación en seres humanos. Dicho tratado toma como puntos principales el consentimiento informado y tener presente siempre que el cuidado y el valor de la vida humana es lo primordial".

Por otro lado, Aiola agregaba: "Aplicar esta o cualquiera de las otras nueve vacunas que están en fase 3 en forma obligatoria es un atropello a los derechos individuales de las personas y pone en riesgo la salud de la población, ya que aún no hay evidencia de los efectos indeseables de esta vacuna. Ojalá estos anuncios no sean una reacción espasmódica a la realidad sanitaria que atravesamos en nuestro país. Esta situación no se resuelve con medidas apresuradas sin el sustento científico y la seguridad para la población".

La respuesta por parte del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, no había tardado en llegar y el funcionario contestó a través de Twitter: “Estimado Víctor Aiola, es muy importante que no divulguemos noticias falsas: todas las vacunas contra la COVID-19 que se aprueben por la ANMAT (y en el mundo) con registro especial por la pandemia serán seguras y eficaces, de uso voluntario y con consentimiento informado”.

No apta para mayores de 60 años

Tras los dichos del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, sobre la utilización de la vacuna Sputnik V en mayores de 60, el Gobierno aclaró que la potencia euroasiática está "terminando los últimos pasos para poder aprobar el uso" en ese franja de la población.

"Hasta ahora los datos evaluados analizados y la recomendación de utilización es hasta los 60 años y nos contaron, nos informaron, que ya evaluaron en el comité independiente a los mayores de 60, lo han elevado al ministerio de Salud, a la entidad regulatoria junto con Gamaleya también y están terminando los últimos pasos para poder aprobar el uso de esta vacuna en los mayores de 60 años, que es fundamental para el mundo", sostuvo la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.