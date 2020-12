Aiola volvió a cruzar al gobierno nacional por la vacuna rusa

El médico pediatra y jefe comunal de Chacabuco, Víctor Aiola, volvió a cuestionar al gobierno nacional por los anuncios respecto de la vacuna contra el coronavirus COVID-19. Esta vez volvió a expresarse en las redes sociales y dijo que "a principios de noviembre pasado, como médico y como intendente, alerté sobre la necesidad de no crear falsas expectativas con respecto a la vacunación contra el COVID-19. Veía en ese momento que las vacunas todavía estaban en fase de desarrollo y que sería muy poco posible que en el presente mes pudiéramos vacunar a 10 millones de argentinos".

"Hoy, casi llegando al final de diciembre y luego de haber moderado la expectativa a un número mucho menor, nos enteramos que está en duda el vuelo que traerá la vacuna a nuestro país, debido a que la misma no puede ser aplicada a mayores de 60 años, uno de los grupos de mayor importancia", dijo Aiola y agregó que "todo esto desnuda la falta de planificación y elegir hacer política y marketing por sobre la necesidad de los argentinos. Es más, en ese momento fui acusado de difundir falsas noticias, como así también recibí una gran cantidad de cuestionamientos. Obviamente que cuando uno dice algo que no gusta, el primer paso es la descalificación y no tratar de gestionar, planificar y decirle la verdad a la gente de lo que va a pasar".

"En momentos como los que vivimos, la incertidumbre de la gente es muy grande, y genera mucha ansiedad, es por eso que hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice y tener en cuenta el valor de la palabra", cerró Aiola.