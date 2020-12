Repudio en Chacabuco por una canción discriminatoria

En los últimos días, vecinos de la ciudad de Chacabuco repudiaron un videoclip musical que fue grabado en la ciudad y se refiere de manera despectiva a las personas trans. El tema de reggaetton tiene frases tales como: "La bebesita venía con sorpresa", "la bebesita solo está buena de atrás, ella no era Laura, era Germán", "Me quiero matar, la bebestia tiene algo que no es normal", "Si te agarro de cerca, te fusilo", "para sacármela de encima a este tipo no sé cómo hacer", "Tema dedicado a todos los que les gusta la carne de chancho".

A través de comentarios en las redes sociales, los vecinos de la ciudad se expresaron en contra del contenido del video, asegurando que no resulta divertido sino agresivo.

Por su parte, Lara Molina Vidal, titular del área de Derechos Humanos de la Municipalidad de Chacabuco, se expresó a través de las redes sociales al respecto y dijo "no encuentro calificativos para describir lo que me genera escuchar este tipo expresiones, me cuesta entender cómo aún existe gente que intenta usar el género trans como algo anormal y cosificado, atrasa, es violento, discrimina, incita al odio, este producto 'musical' es todo lo que está mal y no debe reproducirse, carece de empatía y ni hablar de la falta de perspectiva de género".

Luego de presentar la denuncia ante el INADI, Lara Molina Vidal, agradeció el apoyo de la gente y dijo que "el INADI decidirá qué medidas tomar con el video en cuestión, a mí me basta con que se reconociera el error y se intente cambiar, no solo por mí, sino por todo un colectivo LGBT" y agregó que "el repudio es al contenido del video, nunca a la persona". En tanto, la ONG LGBT Chacabuco también radicó la denuncia formal ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.