Aiola: “Tuvimos que aprender a convivir con una incertidumbre permanente”

El intendente municipal de Chacabuco, Víctor Aiola, se dirigió a la población y recordó que hace cinco años asumió como jefe comunal. “Han sido años que, para mí, son muy importantes. Hace cinco años que se cumple un desafío enorme y con el acompañamiento permanente de la gente hemos podido trabajar mucho por nuestra ciudad”, dijo y se preguntó “quién hubiese dicho que teníamos que pasar por este momento complejo y difícil de la pandemia y nos agarró en un momento en el que teníamos un sistema de salud preparado”.

En ese marco, Aiola habló de que estos tiempos son de balances y que la pandemia nos atravesó a todos los argentinos. “Es un tiempo suspendido, entre paréntesis, todo lo que conocíamos de nuestra normalidad anterior a la pandemia se vio modificado, en mayor o menor medida, en nuestras acciones y actividades y eso obligó a adaptarnos, por un lado, y a aprender a convivir con el virus, aprender a convivir con esta situación compleja y con la incertidumbre permanente de no saber qué es lo que va a pasar en el mediano y largo plazo. Por otro lado, estando al frente de un municipio uno tiene que estar al tanto de lo que pasa en cada uno de los sectores de nuestra comunidad y preocupados porque algunos sectores la han pasado y todavía la siguen pasando muy mal. También las personas que se han infectado, que han pasado momentos difíciles, los fallecidos y sus familias que han pasado momentos de dolor muy intenso”, manifestó. “Trabajamos para tratar de alivianar esas situaciones, a veces se puede y otras es más difícil”, apuntó.



En materia de obra pública, Aiola recordó que fueron licitadas obras de agua, cloaca, pavimentación y cordón cuneta. En los próximos días saldrá la licitación para el arreglo del Hogar del Niño y la pavimentación de las primeras cuadras del acceso Hipólito Yrigoyen. Además, habló sobre la conexión de tendido eléctrico y red de agua potable para las Quintas 784 y 1010, respectivamente. “Sabemos que hay cosas que faltan, pedimos paciencia a los vecinos, vamos a llegar a cada reclamo e intentaremos resolverlo”, dijo el intendente.

Por otro lado, Aiola realizó un análisis de la situación epidemiológica actual que atraviesa la comunidad. En este sentido dijo: “El virus está presente en la comunidad, está circulando y lo que hay que mirar es la cantidad de casos activos. Hay una baja. Tenemos en cuenta también las camas de terapia ocupadas y los internados, son los factores para tener en cuenta para que no colapse el sistema de salud y podamos dar respuesta de forma ordenada”. El intendente apeló a la concientización y a la responsabilidad entre todos: “Va a venir una segunda ola a fines de enero, febrero, pedimos que hagan lo estrictamente necesario, da tristeza ver reuniones, fiestas, tiran por la borda el trabajo de los médicos, los enfermeros y el personal de salud; tenemos que ser conscientes de esto, ponen en riesgo a los padres y los abuelos, tenemos que ser responsables todos. La pandemia no pasó, está presente, si no nos cuidamos vamos a tener que retroceder con las actividades y no queremos eso, el aislamiento tiene impacto negativo en lo anímico, lo económico y lo social”, insistió. Y agregó: “Todavía falta para la vacunación de la población. Ojalá el proceso de vacunación sea rápido pero, por lo que se ve, esto va a paso lento y seguro, los países de Europa más favorecidos con la segunda ola son los que tienen conciencia individual y respetaron la normativa de cuidado personal”.



Al concluir, se refirió a los protocolos establecidos por los ministerios de Salud de la Nación y la Provincia para la planificación y la logística de vacunación. “Necesitamos la vacuna, son dos dosis para que tenga efecto, se tiene que trasladar con cuidado, con hielo seco, de manera segura, algunas conllevan traslado difícil” y añadió: “Ojalá haya para todos los argentinos. ¿Qué vacuna? La que esté aprobada por la Organización Mundial de la Salud y por ANMAT, no importa si es rusa, china, inglesa o de dónde venga, pero sí que sea segura y que no esté en fase de investigación; en ese caso, que no sea obligatoria ni universal, que cada uno pueda decidir si participa de ese proceso. Todavía falta ver lo que ocurre en el tiempo a partir de la aplicación”.

“Hay que tener esperanzas, vamos a salir juntos, en equipo, seguiremos dando batalla al Covid, pero hay que cumplir con las normativas”, cerró el intendente.