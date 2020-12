Dos chacabuquenses entre los voluntarios para probar la vacuna Janssen

Los chacabuquenses Darío Casas y Andrea Herrera se ofrecieron como voluntarios de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Janssen de Johnson&Johnson, que se encuentra en fase 3 de prueba en la Argentina. En diálogo con Democracia, Casas contó los detalles del procedimiento y todos los pasos que debe seguir con su pareja como participantes del proyecto. “Fue una decisión personal sumarme como voluntario porque, cuando haya vacuna, sea cual fuere, todos la recibiremos. Con mi pareja decidimos ser voluntarios para aportar nuestro granito de arena para estas investigaciones para que termine esta pandemia”.

“Mi hermano me mandó un link en el que había que completar un cuestionario para presentarse como voluntario, después se contactó conmigo una persona de la clínica Helios Salud, ubicada en Perú 1511, en San Telmo, Capital Federal,.Fuimos el 24 de noviembre, nos hicieron preguntas, nos tomaron la temperatura, la presión arterial, el peso, la altura, al rato nos dijeron que estábamos en condiciones de ser pacientes voluntarios”, dijo Casas y agregó que “luego volvimos, nos atendió la médica infectóloga María Macarena Sandoval, nos pasaron a Enfermería y nos sacaron sangre, nos hicieron la prueba PCR e hisopado, a mi pareja el test de embarazo, esperamos un rato y nos confirmaron que ya éramos voluntarios del proyecto Ensemble de la compañía farmacéutica Janssen de Johnson&Johnson”.

Por otro lado, Casas relató que “después nos atendió el director de la investigación, que es Jorge Dabouza, nos hizo preguntas, firmamos el contrato de partes, con consentimiento de todo lo que nos puede pasar, nos bajamos una aplicación en el celular en la que tenemos que pasar la información, nos aplicaron la vacuna y nos dieron un kit con un termómetro, un saturador de oxígeno en sangre, un hisopado nasal.

Si tenemos síntomas nos tenemos que hisopar, pasar el informe a través de la aplicación y comunicarnos con los médicos”. Y agregó : “Después de que nos aplicaron la vacuna experimental o placebo esperamos 20 minutos y no tuvimos reacción, así que nos vinimos a Chacabuco; todos los lunes y jueves tenemos que hacer el informe: tomarnos la temperatura, el oxígeno en sangre e informar si tenemos síntomas; si bien el proyecto dura dos años, la vacuna puede llegar a aprobarse en breve. No podemos ponernos otra vacuna, tampoco hisoparnos ni hacernos la prueba de PCR, si queremos hacer eso, salimos del programa y queda anulado lo que firmamos”.

En cuanto a los efectos adversos, Casas puntualizó: “Firmamos un acuerdo y nos explicaron que, como efectos adversos, podríamos infectarnos con COVID-19, en tal caso nos internaríamos en el hospital y ellos intervienen, intercambiando datos con los médicos”, dijo Casas y agregó que “asumimos el compromiso de hacernos el control en casa cada lunes y jueves para pasar la información y cómo nos sentimos, el 30 de diciembre tenemos que volver para que nos hagan los estudios de rigor, luego volveríamos en marzo para someternos a otro control y después a los 6 meses”.

La vacuna del laboratorio Janssen de Johnson&Johnson es la segunda que se prueba en el país con voluntarios, ya que la anterior es desarrollada por el laboratorio estadounidense Pfizer en el Hospital Militar Central, pero debe ser conservada a 70 grados bajo cero. En tanto, a través del laboratorio mAbxience se producirá en el país el principio activo de la vacuna de AstraZeneca, y en diciembre se haría la primera exportación de ese principio activo de la vacuna a México. Para esta vacuna, Argentina ya compró 22 millones de dosis.





Voluntarios del proyecto Ensemble

Los participantes que reúnan los requisitos estarán en el estudio durante un máximo de 2 años y 1 mes. Tendrá hasta 8 visitas (ya sea en su casa o en el centro del estudio) con el médico del estudio o el personal de investigación clínica. Para controlar su salud, se le realizarán varias pruebas y evaluaciones. Dichos procedimientos incluirán (entre otros): un cuestionario sobre cómo se siente y si tiene algún síntoma de COVID-19. El cuestionario puede completarse electrónicamente a través de una aplicación (teléfono, iPad) o a través de un portal web en una computadora personal.

Constará de exámenes físicos, medición de los signos vitales (presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y temperatura corporal.

Los participantes que reúnan los requisitos pueden recibir atención médica relacionada con el estudio y la vacuna experimental o el placebo sin costo alguno.

Los participantes que reúnan los requisitos recibirán, además, un reembolso razonable por los gastos de traslado desde y hacia las visitas relacionadas con el ensayo. No se pagará por otro tipo de atención médica ni por medicamentos que tome actualmente necesarios para respaldar su atención médica diaria de rutina.

Según la disposición Anmat 6677/2010, en el caso de quedar seleccionado/a para el estudio de investigación, debe asistir con una persona que sea su testigo (puede ser un familiar o un amigo).