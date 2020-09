Anmat aprobó un respirador fabricado con la intervención de un chacabuquense

Esta semana, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó la utilización del respirador fabricado por Inventu, una empresa rosarina que tiene entre sus propietarios al chacabuquense Roberto “Rigo” Bisso. Este equipo fue pensando en el marco de la pandemia por Covid-19 y fue desarrollado junto con la Universidad Nacional de Rosario, es de bajo costo y ya comienza a utilizarse en algunas provincias.

“Arrancamos hace seis meses con la iniciativa; la intención era hacer un aporte para este momento difícil que se nos venía, cuando veíamos las imágenes de España, Italia, donde se veía cómo castigaba tan fuerte este virus, entonces tuvimos la pretensión de desarrollar un respirador”, dijo Bisso en diálogo con un programa de radio y agregó “Nos pusimos a investigar, supimos que teníamos la capacidad para hacerlo, se lo comunicamos a la Universidad Nacional de Rosario y así fue; en dieciséis días tuvimos el primer prototipo validado por los médicos y, a partir de ese momento, realizamos ensayos, hicimos certificaciones de normas internacionales para seguridad del equipo. Finalmente nos llegó el documento de ANMAT diciendo que estaba aprobado, así que estamos felices con este proceso”.



Por otro lado, Bisso dijo: “Esto es una carrera contra el virus, no podíamos perder tiempo, de hecho, cuando la Municipalidad de Rosario nos diga a dónde enviarlos, los enviamos sin retraso, el desafío era que fueran fáciles y rápidos de producir, esto está pensado para esta coyuntura. Queríamos que fueran baratos y con interfase muy amigable, para que no haya limitaciones con los profesionales de la salud: nunca alcanzan porque es una pandemia y, además, se producen contagios”.

La Universidad Nacional de Rosario respaldó a los investigadores con un aporte de dos millones de pesos y, además, realizó las gestiones para contar con el apoyo de diferentes niveles del Estado. “Para nosotros la Universidad fue fundamental, hay rectores muy comprometidos que no solo piensan en la formación, sino también, en lo que pasa en la sociedad, a nosotros nos acompañaron mucho”, manifestó Bisso.

Tiempo atrás se había informado que el respirador está desarrollado para pacientes afectados únicamente por coronavirus y que no cuenta, como productos similares que actualmente se utilizan en el sistema de salud, con elementos para asistir a quienes padecen otras enfermedades respiratorias. Eso permite convertirlo en un equipo de bajo costo, ya que apenas requiere para su montaje unas veinte piezas. Tiene un valor de entre dos y tres mil dólares contra los veinte o treinta mil dólares que cuestan los que actualmente se comercializan en el mercado.

Un respiro

“Un Respiro” es el proyecto de innovación que se llevó a cabo en tiempo récord a través de la empresa rosarina Inventu, conjuntamente con la Universidad Nacional de Rosario.

Con la habilitación oficial, la UNR donará una primera partida de 50 respiradores a la Municipalidad de Rosario y al Gobierno de la provincia de Santa Fe, "para que puedan ser utilizados donde los profesionales recomiendan en el marco de la planificación sanitaria", remarcaron las fuentes. "Es una gran noticia y llega en el momento más necesario y urgente. Quiero destacar el trabajo del equipo de Inventu, con enorme convicción y sin descanso estos últimos meses para alcanzar el objetivo", comentó el rector de la UNR, Franco Bartolacci, y agregó: “Es una gran construcción colectiva. Estamos muy contentos de alcanzar el objetivo que nos planteamos en marzo, que para nosotros sintetiza lo que debe ser la Universidad Pública: producción de conocimiento científico, ciencia rosarina al servicio de la gente, sobre todo en los momentos que más se necesita".

La presentación del ventilador de emergencia o respirador se hizo ante la Anmat en conjunto con la empresa Goldmund S.A., socio estratégico en el proyecto con el que se firmó un convenio para avanzar en la presentación ante el organismo, que requería la tramitación a través de una empresa habilitada para la gestión de la certificación. "Es un respirador que tiene grandes características: posee un costo reducido que oscila entre un 30 o 40 por ciento de lo que sale un respirador convencional en el mercado y está pensado para la emergencia, por lo que es fácil de usar y es de rápida escalabilidad en términos de producción", señaló Bartolacci.

"Además, el desarrollo es de código abierto, como señalamos inicialmente, por lo que podrá reproducirse allí donde fuera necesario", destacó. El representante de la empresa Inventu, Simón Carpman, subrayó que ya habían conseguido habilitaciones provinciales pero que faltaba la nacional para que el ventilador pudiera desarrollarse en cualquier parte del país. Carpman señaló que el producto "es muy seguro" y que la validación nacional "es el resultado de un trabajo intensivo que se hizo en tiempo récord a causa de la emergencia sanitaria".