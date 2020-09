Día de la Primavera: intensifican los controles en la ciudad de Chacabuco

El titular de la Secretaría de Seguridad Comunal de Chacabuco, Marcelo Loyola, hizo un repaso de la actualidad del área en relación a los acontecimientos sucedidos durante el transcurso de esta semana, entre ellos, el procedimiento positivo donde se incautaron más de siete kilos de marihuana. “Sabemos que este flagelo de la droga afecta a los vecinos, a la juventud y por eso estamos muy satisfechos con este procedimiento”, expresó el secretario y añadió que “nosotros no invisibilizamos la problemática de las drogas ilícitas, trabajamos con todos los organismos, como en este contexto se puede ver el trabajo de Policía Vial, de la Delegación Departamental de Investigaciones y el apoyo de incondicional del Juzgado Federal”.

Asimismo, se refirió al momento crucial de la pandemia, compleja y preocupante, en materia de pico de contagios que se advierten en las ciudades vecinas como Salto, Bragado, Chivilcoy y Junín. “En Chacabuco no estamos exentos, si bien la situación surge como medianamente controlada sabemos, por los mensajes que pregona nuestro intendente municipal y miembros del área de Salud, que debemos extremar los cuidados, apelar a la responsabilidad individual y a la conciencia social”, señaló Loyola.

“Seguimos trabajando en los controles de acuerdo a la fase cuatro que estamos transitando”, dijo tras agregar que junto con Habilitaciones y Defensa al Consumidor se trabaja en los controles de los protocolos establecidos para el sector gastronómico. En referencia a la Fase 4, y en el marco del Día de la Primavera, el secretario recordó que la utilización de plazas y espacios públicos por Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial no están permitidos. “Ante el advenimiento del Día de la Primavera ya estamos trabajando con las distintas áreas del municipio y, sobre todo, necesitamos que la juventud tome conciencia y sea solidaria con este momento difícil que estamos atravesando, que entienda que las reuniones sociales están prohibidas”, declaró.

Por otra parte, Loyola habló sobre los operativos de control urbano desarrollados junto con el subsecretario de Prevención Vial y Control Urbano, Raúl Sánchez, y el juez de Faltas, Ernesto Felice. Intervienen Policía Comunal y la Dirección de Tránsito en la intensificación de los controles, la interceptación selectiva vehicular, el control de documentación, los motovehículos y la utilización de casco obligatorio.

Operativo en Ruta 7

Respecto del operativo en Ruta 7, donde se incautaron siete kilos de marihuana, el secretario de Seguridad Comunal, Marcelo Loyola, dijo también que “es un operativo positivo que resulta casi sin precedentes para la ciudad, acorde a la cantidad de droga secuestrada, que no hace más que reafirmar el fiel compromiso de luchar contra el narcotráfico”. El secretario de Seguridad destacó y reconoció el "excelente trabajo realizado por Policía Vial VIII, a cargo del comisario inspector Daniel Brunini, el comisario Pablo Castro y el personal a su cargo, en el dispositivo implementado".

Por último Loyola reconoció al jefe de DDI Comisario Inspector, Cristian Caggiano, y su equipo de trabajo "en la labor posterior de investigación, allanamiento y detención, en relación al destino de la marihuana incautada".

Campaña de concientización vial y controles preventivos

En la intersección de las calles Balcarce y Buenos Aires, la Secretaría de Seguridad junto con la Subsecretaría de Prevención y Control Urbano, y con el apoyo de la Policía Comunal, desplegaron un operativo para realizar controles e identificación de interceptación vehicular.

“La idea es tratar de trabajar en todo lo que tiene que ver con control urbano, el control vehicular, motovehículos, y teniendo en cuenta este marco de Covid-19”, comentó Marcelo Loyola, y añadió que “la gente tiene que movilizarse para las cuestiones esenciales, respetando los horarios de circulación”. En el lugar también estuvieron presentes Ernesto Felice, Juez de Faltas y Claudio Villafañe, director de Tránsito.

En ese aspecto, Felice informó que los operativos están previstos realizarse de en forma dinámica, en distintos puntos de la ciudad, y en diferentes horarios. “Se busca que la gente tome conciencia de la necesidad de circular con la documentación como corresponde”, dijo. La campaña vial, además, focaliza en la utilización del casco por parte de los motociclistas.