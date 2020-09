Donación de plasma: tomaron muestras a vecinos de Chacabuco recuperados de Covid-19

Luego de ser citados por las autoridades sanitarias, vecinos recuperados de Covid-19 de la ciudad de Chacabuco y la localidad de Rawson se presentaron en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal y fueron recibidos por el jefe del área, Dr. Marcelo Salvarani. Allí se les realizó una entrevista, una evaluación y se extrajeron muestras de sangre para enviar al Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires y determinar si están en condiciones de donar plasma, para que sea aplicado en pacientes con coronavirus que requieran el tratamiento.

“De a poco vamos citando a la gente que tuvo Covid-19 en Chacabuco y localidades, no a aquellos que han sido trasfundidos, sino a aquellos que transitaron la enfermedad con o sin síntomas; tenemos una lista y los vamos llamando, no están obligados a venir”, señaló el doctor Marcelo Salvarani y agregó que “para donar, tiene que pasar un mes después de que fueran declarados Covid positivos y, si tuvieron síntomas, tienen que presentarse recién un mes después de que hayan dejado de tenerlos”. Por otro lado, el jefe del Servicio aclaró que no se realiza donación de plasma en Chacabuco sino que se toman las muestras para enviar al el Instituto de Hemoterapia de La Plata: “Se estudia la sangre, como la de cualquier donante, respecto de enfermedades transmisibles y también hacen una titulación de anticuerpos; acorde a la cantidad de anticuerpos que hay ven si sirve o no, por lo que no significa que todos los vecinos recuperados a los que se han tomado muestras vayan a ser convocados para donar, eso depende de la cantidad de anticuerpos que tengan circulando”.

En cuanto al contacto que se genera con el paciente recuperado, Salvarani señaló que “lo hacemos de forma directa con la gente que nos pregunta, también lo hablamos con el director del hospital de Rawson. Vimos quiénes estaban en condiciones, preparamos la movilidad y tuvimos charlas con los pacientes y médicos que los atendieron, así los fueron mandando al Servicio para tener las entrevistas. La semana que viene llamaremos a más”. Y agregó que “el plasma, hasta ahora, es un método experimental, pero se ha comprobado que es eficaz en las personas enfermas con Covid-19. Se advierte una evolución mucho más favorable, más rápida y con menos síntomas; aunque algunos pacientes responden bien y otros no. Eso depende de cada organismo”.

Requisitos para donar plasma

En diálogo con Democracia, el doctor Salvarani señaló que “el requisito fundamental es que puedan donar sangre en general y que hayan tenido Covid-19; además, las personas que obtuvieron un resultado positivo sin síntomas, a los 28 días del hisopado ya están en condiciones de ser donantes de plasma; en cambio, si tuvieron síntomas, 28 días después de haberlos tenido pueden inscribirse para donar”. Agregó que “la mayoría de las personas llegan informadas, preguntan si se puede donar acá, les comentamos que se hace en un centro de alta complejidad, peguntan cómo es el método, les decimos que lleva unos minutos más que una donación común de sangre, que la sangre pasa por un filtro que se queda con el plasma que necesita, preguntan en qué lugares se los convoca, les mencionamos que puede ser en el Instituto de La Plata u otro centro regional de la Provincia”.

En la página web de Argentina.gob.ar se destaca que las personas confirmadas de Covid-19 estarán en condiciones de donar su plasma por un método denominado de aféresis, pasados 14 días de su recuperación y contando con una prueba negativa para Covid-19. Quienes sean potenciales donantes no deben tener antecedentes transfusionales, es decir, no haber recibido transfusiones previamente. Y deben carecer de antecedentes gestacionales o abortos. Además, deberá cumplir con todos los requisitos exigidos para un donante de sangre habitual y, antes de la donación, deberán firmar un Consentimiento Informado específico, que explicita que su donación se realiza para ser utilizada para pacientes que ingresen en el Ensayo Clínico Nacional.

El procedimiento se realiza con un equipo de plasmaféresis que solo extrae unos mililitros de plasma sin ningún otro componente, ni glóbulos rojos ni glóbulos blancos ni plaquetas. Estos componentes de la sangre se devuelven luego al paciente sin el plasma, el organismo lo sustituye rápidamente. Se lleva a cabo una entrevista, un examen clínico y pruebas de laboratorio para asegurar la salud del donante y la del receptor anónimo. El tiempo de proceso es de alrededor de 60 minutos y el Centro de recolección de plasma proveerá este producto a los centros de salud donde se encuentran los pacientes que lo necesitan para su recuperación.