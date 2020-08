Lisandro Herrera: “Un paciente con Covid tiene como familia al equipo de salud”

Lisandro Herrera (43) es el presidente del Concejo Deliberante de Chacabuco y el pasado mes de julio contrajo Covid-19; comenzó a transitar la enfermedad aislado en su casa, luego el cuadro respiratorio se complicó, lo internaron en el Hospital Municipal y fue dado de alta esta semana, luego de 25 días, diez de ellos en Terapia Intensiva con respiración mecánica asistida. En diálogo con Democracia, el concejal resaltó la importancia del trabajo del equipo médico y pidió no subestimar la enfermedad.

- ¿Cómo se siente tras regresar a casa?

- Estoy bien, en casa, en familia, eso es muy valioso para la parte emocional. Estoy en un período de rehabilitación indicado por los médicos, tengo que ir al kinesiólogo para recuperar la parte motriz: cuando pasás por Terapia Intensiva todo lo que estuvo dormido en ese tiempo hay que recuperarlo, entonces tengo que rehabilitarme para poder mover bien los brazos y manos, caminar y hablar del todo bien.

- ¿Cómo se desencadenaron los hechos?

- Tenemos una familia conformada por mi señora María Laura, es consejera escolar, dos niños: Martín de 9 y Rosario de 7 años, y mi mamá que vive en un departamento al lado de mi casa. Ella está en contacto todos los días con nosotros. Cuando sucedió el contagio en el Consejo Escolar, se contagió mi mujer. Laura fue la primera que tuvo los síntomas, le hicieron el hisopado, dio positivo. Tuvo molestias en la garganta y un día solo temperatura. Ella estuvo aislada en la casa de mi mamá y mi mamá se vino con nosotros. Cuando la enfermedad cae en el seno de la familia, separa y divide, eso es muy duro. A los dos o tres días yo tuve síntomas, tuve fiebre permanente, no la podía bajar, estuve 48 horas con fiebre, el primer hisopado dio negativo, el segundo dio positivo y quedé internado en el Hospital Municipal de Chacabuco.

- ¿En qué momento comenzó a complicarse el cuadro?

- El 24 de julio empezaron las maniobras indicadas por los médicos, para gente de mi edad y en mi condición eso es tratar de mantener al paciente en circunstancias normales, bajar la fiebre y evitar llegar a un extremo. Me aplicaron plasma dos veces, en muchos casos da resultado pero no en el mío, yo seguía con temperatura y el 31 de julio me trasladaron a Terapia Intensiva porque se complicó mi respiración de un momento a otro, avanzó la neumonía bilateral que tenía y los médicos decidieron no postergar más la asistencia mecánica por respirador. Fui intubado y conectado al respirador, fue una experiencia muy triste porque Terapia es muy duro pero es una cura que afortunadamente existe, también existen los terapistas con muy buena mano, como el doctor Quereda acá en Chacabuco, él fue quien me intubó. Me sacaron adelante los médicos y todo el equipo de salud del hospital.

- Es muy valioso el acompañamiento humano de los médicos.

- Yo no recuerdo mucho, recién ahora estoy armando este rompecabezas, es un shock cuando uno despierta después de haber estado dormido en coma farmacológico. Pensé que había estado una semana y estuve 25 días internado. El Covid es algo desconocido, todo el mundo se pregunta cómo ataca y dónde, todos los días se conoce algo nuevo. Mi familia estuvo muy comunicada con los médicos porque, paralelamente, internaron por coronavirus a mi mamá, de 76 años. Le aplicaron plasma y ella pudo salir adelante a los pocos días. Mis hijos también se contagiaron, ellos no tuvieron síntomas y lo agradezco muchísimo, porque si alguien tiene que llevarse la peor parte, no dudo en llevármela yo a cambio de que nada le pase a mi familia. A mi señora los médicos le explicaban cada paso que daban y por qué lo daban, estaban en comunicación permanente con colegas de Capital Federal, donde atienden muchos más casos, lamentablemente, y tienen más prácticas.

- Recibió mucho apoyo y cariño de la gente.

- Quiero destacar el afecto inmenso de la gente, hicieron cadenas de oración y me han hecho llegar esa energía, yo estaba dormido y en manos de Dios, pero fue muy importante para todo el equipo de salud y mi familia, iluminaron el camino para poder hoy estar acá. En estos momentos uno entiende que no solo hace falta suerte y conocimiento científico, sino que se necesita serenidad y paz para afrontar estos momentos tensos y vertiginosos, muy difíciles, para los ciudadanos y para el equipo de salud que tiene que batallar con esto y dejar a su familia. Esto pasa en Chacabuco y en todas las ciudades.

- ¿Por qué impactó tan fuerte siendo que no tiene patologías previas?

- No se supo por qué impactó tan fuerte en mi caso, fue algo que se dio. No tengo patologías previas ni afección, se fue dando que la respiración empezó a ser insuficiente. Los médicos tampoco lo saben. En los próximos días tengo que volver y demás, pero no hay un detalle de por qué avanzó la enfermedad de esta manera.

- Su caso es ejemplo de que el Covid no distingue edad ni condición física.

- Ojalá haya sido solamente mi caso pero no es así, no subestimemos esta enfermedad. Sigamos manteniendo las precauciones. A veces, el contagio tiene que ver con nuestra actividad, no podemos sentirnos culpables de eso, en tanto y en cuanto hayamos sido responsables. Yo usé un respirador, Chacabuco tiene los que necesita en relación a su población pero uno no sabe lo que puede pasar. Uno ve lo que ocurre en Bragado y son cosas muy tristes cuando todo se desborda. Esto tiene que ver con nuestra responsabilidad porque el sistema de salud tiene un límite. Las cosas pasan. Nunca imaginé que podría llegar a un cuadro tan grave y llegó, y no hay una explicación científica de por qué se agravó de un momento a otro.

- ¿Qué mensaje tiene para el equipo de salud de Chacabuco?

- Es muy valioso el personal que tenemos y debemos cuidarlo, porque un paciente con Covid tiene como familia al equipo de salud, nadie puede entrar a visitarte, hay que esperar que se cure la persona. Es una enfermedad tan difícil y tan nueva. Es digno felicitar a toda la gente que le está poniendo todos los días el hombro para que la cosa sea mejor. Tengo la obligación moral de pedir que no nos asustemos pero que no subestimemos esta situación.