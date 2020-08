Chacabuco: dos nuevos casos positivos de Covid

A última hora del martes, desde la Secretaría de Salud de Chacabuco reportaron dos nuevos casos de coronavirus. Se trata de un hombre de 67 años que viajó al AMBA el viernes 14 de agosto y que no cuenta con contactos estrechos en la ciudad, está internado en la tercera ala del Hospital Municipal desde el 17 de agosto, con neumonía bilateral y pronóstico reservado. Por otro lado, una mujer de 65 años que viajó al AMBA el viernes 14 de agosto y que también está internada en la tercer ala del Hospital Municipal desde el 17 de agosto, en buen estado de salud. En este momento hay diez casos activos en Chacabuco y 5 sospechosos, a la espera de resultados.

Ignacio Gastaldi, secretario de Salud, se refirió al fallecimiento del vecino de 82 años, que se encontraba internado en el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Municipal por contraer Covid-19. A pesar del esfuerzo del equipo médico, el paciente había comenzado a desmejorar su estado general. “Tenía múltiples antecedentes de enfermedades crónicas, padecía enfermedad del corazón y enfermedad renal crónica”, explicó Gastaldi quien aludió a los contactos estrechos del caso. "El brote está controlado, la esposa del vecino fallecido tiene una evolución favorable".

Por otra parte, el Secretario de Salud, habló sobre la recuperación del concejal, Lisandro Herrera, quien en horas de la mañana, fue dado de alta. "Estuvo 25 días internado en nuestro Hospital, de los cuales 10 en Terapia Intensiva". Respecto a los casos próximos a la localidad de O´Higgins, la situación está controlada. “Tenemos certeza de que la fuente de contagio de la señora es el marido. Lo que no podemos determinar, por lo pronto, es dónde se contagió el marido. Obviamente, lo adquirió de otra persona, no es que lo adquirió a través de un objeto, sino a través del contacto con otra persona, en algunas de las escasas salidas que hace esta persona, pero no pudimos determinar de quién”, explicó Gastaldi.

Fase 5: la importancia de la prevención

“Los grupos de riesgos deben quedarse en casa, salir lo menos posible, programar las salidas”, dijo el Secretario quien recordó respetar el distanciamiento social, usar tapabocas, mantener el lavado de manos, alcohol en gel, y limpieza de superficies. Asimismo, Gastaldi explicó que la recreación en las plazas no está permitida debido a que no se puede garantizar la desinfección de las superficies, como lo son los juegos.

“Hay pruebas suficientes para demostrar que esta enfermedad existe. Que este virus existe y que, si bien la amplia mayoría de las personas sufre en forma leve, hay consecuencias fatales, consecuencias graves”, expresó en relación a la marcha del 17A que tuvo lugar en distintos puntos del país y que, también, se replicó en Chacabuco.