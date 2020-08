Parque fotovoltaico en O’Higgins: finalizó la primera etapa de la obra

Autoridades municipales de Chacabuco recorrieron las instalaciones del Parque Fotovoltaico de la localidad de O’Higgins, comprendido por 1400 paneles solares y con la capacidad de inyectar energía a la red eléctrica existente. Se trata de una inversión de un millón y medio de dólares, llevada adelante con fondos otorgados por el Gobierno de la Provincia durante la gestión de María Eugenia Vidal. En el maco de la visita al lugar, Marcos Pinto, director de Medio Ambiente de la Municipalidad, destacó que las políticas públicas a largo plazo generan una diversificación de la materia energética: “Es importante empezar a tener energías limpias y renovables, la energía solar es parte de eso” y agregó que “la gente va a verse beneficiada en el sentido de que si la localidad tiene algunos bajones de intensidad o cortes, por cuestiones de la red, esto va a inyectar en el momento necesario para que eso no ocurra. El parque genera energía, si hay un corte tiene que ver con la distribución, no con la generación”.

Por su parte, el delegado de O´Higgins, César Lucci, destacó la actitud política del intendente municipal Víctor Aiola en apoyar y colaborar con este proyecto. “Hoy es una obra terminada, se están realizando la primeras pruebas y se está inyectando energía a la red; para nosotros, poner a O’Higgins dentro de las catorce localidades con parques fotovoltaicos dentro de la provincia de Buenos Aires es un orgullo enorme”, añadió. Asimismo, felicitó a la Sociedad de Fomento, a Mariápolis Lía y a la Cooperativa Eléctrica, como actores importantes del proyecto. En ese aspecto, Eduardo López, presidente de la Sociedad de Fomento, repasó el trabajo realizado para apostar al cuidado del medioambiente: “Tenemos que cuidar a la Tierra, que no se siga contaminando”.

Allí también estuvo el secretario de Gobierno, Alejo Pérez, quien manifestó que esto habla de la continuidad de políticas públicas a las que hay que seguir apostando. En tanto, Julián Ramundo, secretario de Producción, señaló que la puesta en marcha operativa permite que la localidad tenga una mejor calidad de servicio de provisión de energía eléctrica y un aumento de la capacidad instalada. “Eso nos permite posicionar a Chacabuco y, particularmente, a la localidad de O´Higgins mucho mejor para atraer nuevas inversiones, cada proceso industrial tiene a la energía como recurso básico y la calidad de energía es fundamental; ahora falta una segunda etapa donde se colocarán medidores, entre otras obras, pero esta primera etapa empieza a impactar en la producción”, concluyó. En la recorrida también estuvieron presentes el concejal de Juntos por el Cambio, Rodolfo Serritella, y el secretario de Gestión con Organismos Interjurisdiccionales, Ariel Di Piero.

Parques solares en la provincia de Buenos Aires

A partir de un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Energía del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y el Programa de Incentivo a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED), 15 nuevos parques solares se ponen en funcionamiento en distintas localidades bonaerenses. Con el objeto de promover soluciones sustentables en sitios críticos de la red de distribución eléctrica, los paneles solares se emplazaron especialmente en localidades que, por encontrarse alejadas del tendido eléctrico principal, sufren baja tensión, suspensiones del servicio y mala calidad del suministro eléctrico.

Los 15 parques suman un total de 5.300 kWp de potencia instalada y tendrán una generación anual de 8.500 MWh/año de energía, que es el equivalente al consumo regular de 2.800 hogares. Con esta generación renovable se evita la emisión de 4.500 TN de dióxido de carbono (CO2) por año, que es lo que se emitiría generando energía con combustibles fósiles. Además de evitar la puesta en marcha de equipos de generación diésel, este tipo de energía mejora la calidad del servicio eléctrico en cada localidad, a la vez que aumenta la oferta eléctrica para nuevos emprendimientos regionales.

Las localidades donde ya se encuentra funcionando esta tecnología son: Adolfo Alsina; Florentino Ameghino; Lincoln; Leandro N. Alem; Tandil; Coronel Suárez y Coronel Dorrego. También se ponen en marcha los parques de los municipios de Puán, Chacabuco, 9 de Julio y General Pinto.