Gastaldi: "Su único factor de riesgo es el sobrepeso"

Esta mañana, en conferencia de prensa, el secretario de Salud de la Municipalidad de Chacabuco, Ignacio Gastaldi, se refirió al estado de salud del presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Herrera, que se encuentra en estado crítico pero estable.

"El único factor de riesgo de Lisandro Herrera es el sobrepeso, es una persona joven, sana, de 43 años, no es hipertenso, no tiene inmunodeficiencia, ni endermedades respiratorias previas; esto depende de la variabilidad de cada paciente", aseguró Gastaldi y agregó que "se están aplicando tratamientos de sostén, no se le va a volver a aplicar plasma, hay que esperar que su organismo haga lo que tiene que hacer, estamos esperanzados", indicó Gastaldi. Por otro lado, descartaron la posibilidad de trasladarlo. "Estamos convencidos de que lo que estamos haciendo está bien", apuntó el secretario.