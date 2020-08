Ignacio Gastaldi: “No soy la misma persona que hace cuatro meses”

Chacabuco se encuentra entre los distritos de la Región con mayor número de casos positivos de Covid-19. A la fecha, en el Hospital municipal Nuestra Señora del Carmen hay tres personas internadas con coronavirus, dos de ellas en buen estado de salud, con evolución favorable, y otra con neumonía bilateral y pronóstico reservado. Tres pacientes ya recibieron dosis de plasma de convaleciente y, en diálogo con Democracia, el secretario de Salud, Ignacio Gastaldi, brindó detalles del trabajo diario que realizan en el Partido para contener la diseminación del coronavirus.

- ¿Qué criterios debe reunir un paciente para aplicarle plasma?

- Tuvimos tratamiento con plasma de convaleciente en tres pacientes. El tratamiento con plasma está en etapa de investigación, se aplica por protocolo, se seleccionan los pacientes según el compromiso pulmonar que tengan y la repercusión inflamatoria en el organismo. Todo lo que se ha visto hasta ahora es que es para pacientes con cuadros graves, en las etapas iniciales del proceso: cuanto más temprano se aplique al paciente grave, mejores resultados deberían obtenerse. El tratamiento con plasma se solicita al Instituto de Hemoterapia, que es el organismo que regula los hemoderivados, en este caso de pacientes recuperados de Covid, nos dicen dónde hay disponibilidad de plasma y nosotros lo vamos a buscar. La dosis depende del paciente y los donantes, oscila entre los 400 y 600 cc. de plasma que se administra por dosis, por paciente, pueden ser una o dos dosis, depende de cada caso.

- ¿Obtuvieron resultados favorables con este tratamiento?

- Hoy no es correcto hablar de experiencias y resultados favorables siendo que solo se aplicó a tres pacientes. El tratamiento se hace y se eleva información de cada paciente para que sea procesada en el futuro y, recién entonces, se saquen conclusiones ciertas. Estos tres pacientes no aplican a la generalidad.

- ¿Alguno de los más de 40 recuperados manifestó interés en donar plasma?

- El área de Hemoterapia estimula a donar plasma a los pacientes recuperados, eso lleva su tiempo, se hacen evaluaciones, queremos que donen plasma pero eso es una decisión que queda en cada uno de ellos. Hasta ahora algunos pacientes manifestaron voluntad de donar, eso se articula con Hemoterapia.

- ¿No lograron determinar la fuente de contagio de la consejera escolar Liliana Andrioli?

- No pudimos determinar el origen del contagio de la consejera escolar, a partir de ella sí tenemos toda la línea de tiempo hecha, con los contagios sucesivos, es un trabajo muy importante de todo el equipo de salud que está abocado a la investigación y el seguimiento de contactos estrechos, determinando las pruebas de diagnóstico cuando presentan síntomas. El virus no viaja en objetos ni en el aire desde AMBA hasta acá, lo transmite una persona. Es probable que el caso índice, es decir, la consejera escolar, haya estado en contacto con una persona asintomática o de síntomas leves. El caso índice, por su estado físico y antecedentes, fue el sintomático florido. El resto de los casos positivos, no relacionados con la consejera escolar, se desprendieron de transportistas que viajan a AMBA u otras ciudades del país, trabajadores esenciales.

- ¿Cuál es la diferencia entre transmisión comunitaria y transmisión por conglomerado?

- La transmisión comunitaria no podemos determinarla nosotros como autoridades de salud municipales, tampoco las inmediatas superiores como los responsables de Región Sanitaria. Transmisión comunitaria es cuando hay una multiplicidad de casos en los que uno no puede tener el nexo epidemiológico, es decir, que no hay transmisión por conglomerado, que es cuando hay un grupo de personas con nexo epidemiológico claro, con contacto estrecho, y se van pasando la enfermedad unas a otras, con una línea de tiempo que se respeta. En general, hay una diferencia de entre cinco y siete días, a veces más, a veces menos, desde el inicio de síntomas del primer caso y del caso secundario. Se va trazando la línea de tiempo, cuando se empiezan a encontrar casos que no están ligados entre sí, que no tuvieron relación, y se genera multiplicidad, asociada a un número de desenlaces fatales en la comunidad por coronavirus. El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires lo analiza y dictamina si hay o no transmisión comunitaria.

- ¿Por qué cree que el coronavirus genera tanto miedo?

- El coronavirus genera miedo porque es una enfermedad nueva. Si bien la tasa de letalidad es baja, hay muertos por coronavirus. Hay un aprecio por la vida y lo desconocido siempre genera temor. Hoy esta enfermedad no tiene vacuna ni tratamiento específico. Si bien la amplia mayoría de las personas anda bien, cuando se enferman gravemente pueden tener consecuencias fatales y nadie quiere sufrir. Hay mucha información que circula y todos vimos con precaución y temor lo que ocurrió en Europa, lo que pasa en Brasil y Estados Unidos, con cifras altísimas de contagio y letalidad que, en porcentaje, es bajo, pero cuando te toca a vos, sos el cien por cien.

- ¿Siente que esta situación lo modificó personalmente?

-Esto nos puso a prueba a todos, en lo personal también, no soy la misma persona que hace cuatro meses atrás, esto lleva al extremo el esfuerzo de todo el equipo de salud para tratar de contener la situación y hacer lo mejor posible para salir adelante. Sabemos que queda mucho por delante, estamos en un amesetamiento de la cantidad de contagios a nivel país. Como médicos sabemos que esto va a tener un final pero no podemos precisar específicamente cuándo. Hay que seguir esforzándose para dar batalla al Covid.

- ¿Qué siente al momento de informar cada día el número de infectados?

- Es complicado dar malas noticias pero hay que tratar de ir siempre con la verdad, nunca ocultarla, es lo que hago todos los días. Desde el Gobierno de Chacabuco siempre fuimos con la verdad, tratando de no llevar pánico a la sociedad, dando los mejores consejos, buscando lo mejor para todos. Ahora estamos haciendo campaña contra las noticias falsas y cuestiones de redes sociales que llevan a pánico, desinformación y perjuicios de los vecinos. Eso afecta a un montón de gente en su salud física y psicológica.