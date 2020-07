Chacabuco, en su momento más difícil desde el inicio de la pandemia

Chacabuco se encuentra entre los distritos de la Cuarta Sección con mayor cantidad de vecinos infectados con coronavirus. Luego de que se dispararan los contagios en la localidad de Rawson por encuentros sociales, un nuevo brote con nexo epidemiológico desconocido encendió la señal de alerta en la ciudad cabecera. Consejeros escolares, concejales, el presidente del Concejo Deliberante Lisandro Herrera y exfuncionarios locales resultaron ser Covid-19 positivos y, desde el área de Seguridad de la Municipalidad, solicitaron a la Justicia que investigue la fuente de contagio. Pese a permanecer en la Fase 4 de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, esta semana en el Distrito se habilitó la apertura de locales gastronómicos en el horario de 8 a 18 y, de esta manera, se busca reanudar la actividad con los protocolos sanitarios correspondientes.

El nuevo director del Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen”, Dr. Alberto Quereda, quien se desempeñaba como jefe del Servicio de Terapia Intensiva, se refirió a la tasa de internación en el Hospital y dijo que, en promedio, ronda el 33 por ciento. “En la Tercera Ala hay un 24 por ciento de ocupación; en Clínica Médica un 42 por ciento, mientras que en Terapia Intensiva un 80 por ciento de ocupación, el giro cama es bastante alto y hay patologías que son de internaciones cortas”. Asimismo, el director del Hospital informó que se cuenta con 14 respiradores que pueden ser utilizados para su función. “Estar preparados no reemplaza el cuidado que el vecino debe tener”, expresó Quereda y agregó que “es fundamental evitar el tema de las reuniones, porque ninguna estructura que se forme y que se organice va a ser suficiente si no tenemos la etapa de prevención vigente”.

Por su parte, la directora de Salud, Romina Sclavi, se refirió al compromiso individual y social en este contexto e hizo hincapié, particularmente, en los adultos mayores. “Desde el inicio dijimos que no visiten a los adultos mayores, que se queden en casa, que alguien les haga los mandados. Con el tiempo, esto se fue relajando un poquito al ver que no había casos”, expresó la directora de Salud y agregó que “la mayoría de los contactos, a los cuales se les está haciendo el seguimiento, visitó a un adulto mayor, pedimos a la población que siga cuidando a sus adultos mayores. Cada uno sabe a quién tiene cuidar”.

En otro orden, el senador provincial oriundo de Chacabuco, Agustín Máspoli, se refirió a la reunión que mantuvo con el intendente municipal, Víctor Aiola, junto con concejales del oficialismo y de la oposición que, además, contó con la presencia de la diputada provincial, Micaela Olivetto, y parte de su equipo de Gabinete. En el encuentro trataron temas de agenda sobre la situación actual sanitaria, además de puntualizar en las fases y su definición de ingreso según criterios sanitarios. Según informó Máspoli, el intendente Aiola llama a un comité de crisis del que participarán diferentes organizaciones, representantes y referentes políticos. “Esta situación es muy difícil para todos, pero debemos estar tranquilos”, expresó el senador.

Intervención de la Justicia

Debido a los hechos acontecidos en Chacabuco, en cuanto a los últimos contagios de covid 19, desde la secretaría de Seguridad del Gobierno Local se pidió intervención a la Fiscalía Federal para que realice la correspondiente investigación del caso índice. Dado que, conforme a las investigaciones epidemiológicas realizadas por el Sistema de Salud, no se ha podido determinar el origen del contagio denominado autóctono se solicitó dicha intervención con el fin de dilucidar y establecer la procedencia del contagio.

En este sentido, Marcelo Loyola, secretario de Seguridad, se refirió al trabajo efectuado junto con Policía Comunal, agentes de Tránsito, Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Grupo Motorizado y Centro de Monitoreo (COM). En coordinación con el área de Seguridad, se desarticularon reuniones sociales y se informaron al Juzgado Federal más de cincuenta infracciones por incumplimiento a la cuarentena obligatoria.

“No están permitidas las reuniones sociales, apelamos a la responsabilidad individual, a la conciencia social y, sobre todo, a la solidaridad”, expresó Loyola al destacar el compromiso de los vecinos y agregó que “en Chacabuco estuvimos atentos a aquellos vecinos que denuncian las eventuales reuniones sociales; cuidar nuestra salud pública es lo más valioso que tenemos en este momento y en este contexto de pandemia. Si nosotros tomamos conocimiento de gente que se ha reunido, por supuesto que vamos a informarlo a la Justicia Federal”.