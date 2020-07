Abren los locales gastronómicos en Chacabuco

A través de una nueva transmisión en vivo, el secretario de Salud, Ignacio Gastaldi, brindó detalles del parte diario de coronavirus para el partido de Chacabuco, donde se confirmó un nuevo caso: se trata de una paciente femenina, con relación estrecha de un caso previamente confirmado; "se encuentra en buen estado de salud", confirmó Gastaldi.



Por otro lado, el secretario de Gobierno, Alejo Pérez, brindó detalles de las diferentes reuniones que mantuvo con diversos sectores de la comunidad. En ese marco, informó que, a partir de este jueves 23, de 8 a 18, podrán trabajar los comercios gastronómicos con los protocolos correspondientes.



Por otro lado, Pérez informó que ya se encuentra funcionando la estación de gas GNC dentro de la ciudad e indicó que la semana próxima continuarán con las reuniones con los sectores que están incluidos en la fase 5, dependiente de la actualidad sanitaria.



Para finalizar, Gastaldi llamó a la responsabilidad individual, continuando con todas las medidas de prevención para evitar la propagación del virus: el lavado de manos, usar alcohol en gel, no salir sin tapaboca, respetar la distancia social, ventilar ambientes, no mantener reuniones sociales, no compartir mate, entre otras medidas.



Puntos tratados en las reuniones con sectores de la comunidad

En el marco de las reuniones mantenidas con distintos sectores de la comunidad, en los próximos días no está previsto habilitarse la Laguna de Rocha para la práctica de la pesca. Según lo informado por el secretario de Gobierno, Alejo Pérez, es una posibilidad que podría comenzar a evaluarse.

Además, durante la reunión de autoridades municipales con la Cámara de Comercio e Industria de Chacabuco se propuso impulsar un mercado regional de alimentos.