39 casos positivos y 14 recuperados en Chacabuco

En la noche del domingo, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, se refirió al brote de coronavirus en la ciudad cabecera y apuntó que "se lo denomina caso autóctono porque no sabemos como se contagió el caso índice; hoy tenemos 25 casos activos y estos 120 días nos permitieron prepararnos para este momento. Todos vamos a tener un amigo o conocido que tenga coronavirus. Nadie busca enfermarse porque pondría en riesgo su vida. La pandemia no se politiza, no hay que teñirla de política".

“Junto a la Región Sanitaria hemos tomado la decisión de permanecer en la fase 4, vamos a ver cómo hacer para vivir con el coronavirus, vamos a llamar a todos los sectores sociales para pedir su opinión. También vamos a esperar el boletín de Provincia con el decreto oficial. Tenemos que estar todos juntos y cuidarnos".

Consejo escolar y reparto de bolsines: personas aisladas

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Chacabuco informó sobre los contactos estrechos de casos confirmados de Covid-19 en relación con el Consejo Escolar y su trabajo de armado y de reparto de bolsines. Todas estas personas se encuentran aisladas, cumpliendo con el protocolo de cuarentena obligatorio y bajo supervisión de personal del equipo de Salud.

El resto de los contactos son denominados casuales y tienen indicación de automonitoreo de síntomas de covid (temperatura mayor a 37 5, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, alteraciones en el olfato o en el gusto), con eventual consulta con el servicio de Salud. Con respecto al contacto con los bolsines, desde la Secretaría se informó que se continúa, como desde el primer momento, con las medidas de prevención ante la pandemia de coronavirus dispuestas por el Ministerio de Salud de la Nación.