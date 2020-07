Marcelo Loyola: “Pedimos que festejen el Día del Amigo de manera virtual”

Chacabuco atraviesa su momento más difícil desde el inicio de la pandemia por el coronavirus Covid-19: en la última semana se disparó el número de contagios y el mapa de contactos estrechos de las personas infectadas crece de manera exponencial. En este contexto, el secretario de Seguridad de la Municipalidad, Marcelo Loyola, se refirió a los refuerzos en los controles –tanto en los accesos como en zonas periféricas y el centro de la ciudad- e instó a que los vecinos tengan responsabilidad individual y conciencia social para dar batalla al virus.

“Hoy estamos atravesando un momento muy complicado en el distrito de Chacabuco, se suman casos positivos y, desde el área de Seguridad, reforzamos los controles en los accesos a la ciudad”, contó a Democracia el titular del área de Seguridad y agregó: “Actualmente, tenemos dos controles de acceso: uno en Hipólito Yrigoyen, las 24 horas del día, donde se hace el control del permiso de circulación, de temperatura y olfato; también tenemos abierto el acceso Elguea Román, de 7 a 19 solo para salir, y de 7 a 13 para ingresar”. En este sentido, el secretario puntualizó que “lo que estamos haciendo es intensificar los controles con Policía Comunal, personal de la Dirección de Tránsito, de distintas áreas municipales, con el apoyo enorme de la Cruz Roja filial Chacabuco y de Defensa Civil”.

Consultado respecto del acatamiento de la comunidad chacabuquense a las distintas medidas de restricción, que varían acorde a las fases en las que se encuentra el Distrito, Loyola aseveró que “el vecino entiende que la situación es dinámica, hoy no es lo mismo que algunos días atrás cuando se advertía una actitud más relajada, ahora aumentaron los casos de coronavirus Covid-19 y la comunidad respeta más las normas, se ajusta a los permisos que corresponden a cada una de las fases”. En cuanto a las fiestas y reuniones sociales, el secretario apuntó: “Nosotros recibimos muchas denuncias anónimas de vecinos responsables, que tienen compromiso con el aislamiento social preventivo y obligatorio, con el distanciamiento social, ellos denuncian a los transgresores, a quienes violan la cuarentena a través de reuniones sociales, fiestas, cumpleaños, peñas de amigos. Nosotros desarticulamos esas reuniones con la intervención de Policía Comunal, el Grupo de Apoyo Departamental, el Grupo Motorizado y personal de la Dirección de Tránsito”.



Por otro lado, remarcó que “en este contexto de pandemia tenemos un dispositivo que consiste en que, después del toque de sirena para volver a casa, comienza a circular por las calles de la ciudad el personal del GAD, Motorizada y Tránsito, no solamente haciendo prevención del delito en general, sino también atendiendo denuncias por las eventuales reuniones sociales” y añadió: “A pesar de estar en fase 5 adaptada, las reuniones sociales en el partido de Chacabuco nunca estuvieron permitidas, nosotros trabajamos con los delegados de las localidades y hay una tarea exhaustiva que realiza la Patrulla Rural de Chacabuco, haciendo operativos en zonas rurales, donde se ha detectado casos de gente que ha querido ingresar por caminos alternativos para evitar controles en los accesos”.

Desde el inicio de la pandemia, en Chacabuco se labraron alrededor de 1500 infracciones. En este sentido, Loyola señaló: “Se labran infracciones, cuando las personas violan el DNU presidencial, se informa al Juzgado Federal de Junín, también se le da conocimiento al Fuero Contravencional y Juzgado de Faltas de Chacabuco. Por lo tanto, no solo deben responder al Juzgado Federal sino también pagar la multa correspondiente. En cuanto a la proximidad del Día del Amigo, Loyola remarcó: “Nosotros instamos a la población para que festeje el Día del Amigo de manera virtual, a través de una llamada telefónica, videollamada, Zoom, pero bajo ningún punto de vista podemos reunirnos con nuestros amigos, si queremos a nuestros amigos no debemos reunirnos; ya va a llegar el momento en que podamos superar esta pandemia y volver a abrazarnos y reunirnos. Este no es el momento”.

“En mi rol de secretario de Seguridad de Chacabuco, agradezco el enorme esfuerzo que hace la mayoría de los vecinos para respetar los horarios de salida permitidos, que salgan de sus casas solo para cuestiones esenciales o con el permiso correspondiente, agradezco el respeto de todo lo que tiene que ver con cumplir las normas establecidas en este contexto de Covid-19”, dijo Loyola, al tiempo que agregó: “Pero hay que tener en cuenta que hay vecinos que las transgreden, por eso apelamos a la responsabilidad individual, la conciencia social y la solidaridad del vecino de Chacabuco, fundamentalmente en esta etapa que estamos atravesando ahora”.

Marcelo Loyola se refirió también a los casos de violencia de género y apuntó: “Trabajamos de modo coordinado desde la secretaría de Seguridad, área de la Mujer de la Municipalidad y Comisaría de la Mujer, sabemos que en estos tiempos se han agudizado los temas vinculados con violencia de género y tenemos que estar atentos, ponernos a disposición y dar las herramientas para que una persona que está sufriendo violencia de género pueda salir adelante; también hemos hecho una capacitación, desde la Municipalidad y dependencias policiales sobre la Ley Micaela, para que todos los funcionarios puedan estar capacitados en temas de este tipo”.