Detectan a tiempo triquinosis en Chacabuco

La directora de Bromatología de la Municipalidad de Chacabuco, Josefina Campagnon, brindó detalles sobre un caso positivo de triquinosis en una muestra que había sido enviada por un vecino al área.

"Esta es la época fuerte donde se recibe mayor cantidad de muestras", expresó e indicó "cuando analizamos la muestra y vimos que el resultado era positivo nos pusimos en contacto con el vecino, fuimos hasta la casa, y le retiramos toda la mercadería que él había producido", para consumo propio.

La directora aseguró que "la persona no llegó a consumir la carne, no llegó a consumir nada, entonces no estaría en riesgo ni él ni su familia".