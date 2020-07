Impulso al consumo: presentaron una tienda virtual para comercios de Chacabuco

La Cámara de Comercio e Industria de Chacabuco lanzó una plataforma virtual para que los vecinos puedan comprar productos de manera online. Con esta iniciativa, se apunta a promover y motivar la adquisición de distintos artículos en comercios de la ciudad para que los recursos queden en el Distrito y se multipliquen. Junto con Pampa Software y Germán Varela Marketing Digital, desde la Cámara ponen a disposición un Centro Comercial Digital o Tienda Virtual desarrollada íntegramente en Chacabuco, para que los comercios, emprendedores e industrias locales puedan ofrecer y vender a través de Internet.

“Estamos en el principio, recién comenzando, ya cargamos más de cien comercios y seguiremos con eso la próxima semana. Hubo muy buena respuesta por parte de los comerciantes, no se empezaron a hacer transacciones todavía y estamos en la etapa de carga; venimos muy bien, con muy buena proyección”, señaló a Democracia el gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Chacabuco Juan Andrés Capuzzi y agregó que “mucha gente del interior compra en Mercado Libre, buscan los productos ahí y no saben que lo pueden comprar en la ciudad donde viven, evitando costos de envío. Seguramente esto va a funcionar, todo lleva un tiempo de arranque hasta que madure”.

La plataforma tiene el nombre de Telepedidos.app y, a través de ella, pueden comercializarse productos de forma sencilla y segura, sin necesidad de tener que programar una página web desde cero. “Día a día, el comercio electrónico se afianza cada vez más en los consumidores y se convierte en una herramienta indispensable a la hora de elegir; en los últimos tiempos, el comercio digital ganó posicionamiento y genera una salida de recursos por compras que no se realizan en nuestra ciudad y, en general, con costos superiores”, apuntaron desde la Cámara y añadieron que “años atrás, nuestra entidad tomó la iniciativa de dictar talleres y seminarios de comercio digital, para capacitar, informar y motivar al comerciante a posicionarse en esta modalidad porque es indispensable, hoy en día, el uso de esta herramienta y más lo será en el futuro cercano”. En este sentido, Capuzzi señaló a este diario: “De a poco le fuimos dando forma al proyecto, los comerciantes estaban muy interesados, todos sabían de la necesidad de la venta a través de la pantalla pero a los comercios les resultaba muy difícil hacerlo por su cuenta y es muy costoso, entonces decidimos dar la posibilidad de hacerlo a través de la Cámara”.

El alto costo a la hora de su diseño e implementación restringe su uso como posibilidad de oferta para los comerciantes: Telepedidos.app será posicionada localmente como “La Avenida Alsina Virtual”, donde tanto consumidores como vendedores de la ciudad podrán encontrarse para generar sus transacciones comerciales confiables y efectivas, a un click de distancia. “Esta Plataforma será un canal de oferta para asociados y no asociados de la Cámara, de costo muy accesible, de fácil uso y con respaldo de la Cámara, Pampa Software, Germán Varela MktDg; además de ser una plataforma fácil, intuitiva y segura para el consumidor, permitirá pagos en efectivo, tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias, Provincia Net y Mercado Pago”, destacaron desde la Cámara y agregaron que “estará dirigida a todos los consumidores, no solo de nuestra ciudad, sino de la Región, del país y del mundo; todos los comercios que estén presentes podrán, además de ofrecer sus productos, utilizar la plataforma como vidriera virtual las 24 horas”.

“Tenemos cargados rubros de todo tipo, de hecho, cualquier comerciante que esté en blanco, con número de CUIL, que facture sus productos y cuente con habilitación municipal puede vender a través de la página; por supuesto que la Cámara de Comercio no interviene en el mercado en negro”, apuntó Andrés Capuzzi y, respecto de cómo sumarse, informó que “para cargar el comercio pueden comunicarse con la Cámara, o bien, hacerlo a través del Instagram o Facebook de Telepedidos Chacabuco; los chicos se comunican con ellos y les explican cómo cargar los productos”.

El sistema para comerciantes es gratuito hasta el mes de septiembre. “Por ahora no tiene costo pero después sí va a tener, aunque no sabemos cuál va a ser, eso va a depender de la cantidad de comercios que haya. Por lo que vemos, va a ser un costo muy bajo porque son muchos comercios, la idea es cubrir el costo para mantener la web operativa”, apuntó Capuzzi y agregó que “La Cámara de Comercio, Pampa Software y Germán Varela Marketing Digital pondrán a disposición de todos los usuarios, comerciantes y consumidores, la capacitación para el uso de la herramienta.

Cierre de comercios en Chacabuco

En el marco de la pandemia por el coronavirus Covid-19, Andrés Capuzzi detalló la situación actual en Chacabuco. “Hoy estamos en un 40% o 50% debajo de ventas y cerraron alrededor de 70 comercios que, en la ciudad de Chacabuco, es muchísimo”, dijo el gerente de la Cámara de Comercio y sumó que “estos son los que dieron de baja el medidor de luz, después hay muchos otros que contaban con local propio o que funcionan desde sus casas y que también cerraron, sin dar de baja el medidor de luz”.

“Fue muy fuerte el impacto del coronavirus y esto recién empieza, los efectos se van a ver en un par de meses porque a partir de septiembre, cuando se liberen las tarifas y aumenten, la situación va a empeorar: van a estar vendiendo lo mismo con un costo muchísimo más alto, además de que el poder adquisitivo va a seguir bajando”, cerró.