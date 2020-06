Marchas en Chacabuco: Aiola dio aviso al Juzgado Federal

Durante la transmisión en vivo que hizo el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, informó que se pidió la intervención al Juzgado Federal de Junín por las marchas que se realizaron en la ciudad: una por Vicentín y la otra por la muerte del vecino Joaquín Decunto, a raíz de un accidente de tránsito en enero pasado.

“Vivimos en un estado democrático, todos podemos manifestarnos en el marco de la legalidad y la constitución. Hoy estamos en un estado de excepción por la pandemia”, comenzó diciendo Aiola y agregó que "no se pueden hacer marchas, como ese albañil que detuvimos cuando comenzó la cuarentena, que hicimos la denuncia en la Fiscalía, en cuanto a todos aquellos que han marchado en las ultimas horas, ya se ha comunicado al Juzgado Federal; porque yo no gobierno para los que me votaron, yo gobierno para todos los vecinos de Chacabuco y las reglas son para todos igual”, dijo.