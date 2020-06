“Chacabuco ha resultado un ejemplo para el resto de la Región Sanitaria”

El titular de la Región Sanitaria III, Dr. Jorge Herce, se refirió a la importancia de la vigilancia epidemiológica al detectar casos positivos de Covid-19. En este sentido, destacó el trabajo que se llevó a cabo en la ciudad de Chacabuco, donde no hay circulación comunitaria pese a contar con seis casos activos de coronavirus e indicó que el correcto desempeño resultó un ejemplo en la Región.

“En la provincia de Buenos Aires tenemos una situación que se ha complejizado, en las últimas semanas, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata de cuarenta distritos que rodean a la Ciudad de Buenos Aires y, muchos de ellos, han tenido que dar marcha atrás en los avances de flexibilización de la cuarentena que había en esa región”, destacó Jorge Herce y agregó que “en el interior de la Provincia tenemos una situación relativamente tranquila, que se debe a las medidas que se han tomado en los municipios, con mucho compromiso y responsabilidad por parte de los intendentes y gracias a la colaboración y solidaridad de la población, que es fundamental”.

En cuanto a los casos positivos y activos de Chacabuco, Herce dijo que “si bien aparecieron casos, para el resto de la Región Sanitaria, resultó un ejemplo desde el punto de vista de cómo se puede controlar la situación. A pesar de tener casos positivos, se destaca la importancia de la vigilancia epidemiológica. Esos casos pudieron ser muchísimos más si no se hubiesen tomado las medidas adecuadas, entonces, a partir de esas medidas se pudo controlar el pequeño brote que hubo” y agregó que también tiene especial importancia el trabajo en red.

“El otro día hablé con el secretario de Salud, Ignacio Gastaldi, respecto de que a partir de lo que ocurrió en Chacabuco se pudieron tomar medidas en Escobar, que era desde donde venía el caso original; se tomaron medidas en mercados de frutas y verduras y en los barrios que rodeaban a estos lugares. La vigilancia epidemiológica, muchas veces, trasciende lo que se puede hacer en el municipio, creo que el control, a partir de lo que ocurrió en Chacabuco, hizo posible controlar el foco de coronavirus en otro lugar alejado de la Región”, puntualizó Herce y añadió: “Más allá de todo el sacrificio, esto nos deja una enseñanza del trabajo en red, entre lo público y lo privado, son cuestiones que, en otro momento, hubiesen resultado impensadas, totalmente separadas, y hoy tenemos que trabajar en conjunto. Ojalá esto sirva para seguir trabajando después de la misma manera”.

Jorge Herce resaltó la importancia de la prevención y, en este sentido, indicó que “la forma de controlar el coronavirus es mantener las medidas de prevención, lo que hemos aprendido en este tiempo: lavado de manos, distancia social; tenemos que controlar las rutas, ese es el secreto para mantener nuestra situación, hay que controlar a la gente que va y viene, porque este virus llegó en avión a la Argentina y va a llegar por la ruta a nuestros distritos” y sumó: “Tenemos que seguir preparando el sistema de salud para trabajar con muchos casos de Covid-19, esperemos que no sea así. Por otro lado, tenemos que insistir con las medidas de prevención, hay que entender que el distanciamiento social sirve no solo para evitar la infección, sino también para controlar un eventual caso positivo, es decir, si esa persona estuvo con poca gente es más fácil controlarlo”. En este sentido, Herce sugirió: “Un ejercicio que tenemos que hacer es pensar con cuántas personas estuvimos en las últimas 48 horas para ser conscientes de a cuántas habría que controlar. Cuantas menos sean, es mejor para todos, menos posibilidad de contagio”.

“El distanciamiento va a hacer que tengamos menos patologías respiratorias esta temporada, al no haber clases, también se evitan contagios en los chicos, donde tienen mayor contacto; ya lo venimos viendo, el año pasado, a esta altura, había muchos más casos”, apuntó Herce. Al tiempo, agregó: “En cuanto a la cobertura de vacunación antigripal, este año se vacunó mucha más gente, posiblemente por el temor a contraer otra enfermedad que no sea coronavirus. Hay muchos mayores de 65 años en la Región y nos fuimos quedando sin vacunas porque la demanda fue más alta que la del año anterior, se llegó a un nivel de vacunación muy bueno y aún hay tiempo de vacunarse, van a seguir llegando dosis”.

Casos bajo protocolo de estudio

El secretario de Salud de la Municipalidad de Chacabuco, Ignacio Gastaldi, y la médica infectóloga, María Alicia Pagola, se refirieron a los seis casos de Covid-19 que están bajo protocolo de estudio. “Estamos priorizando los testeos, los hisopados que corresponden y evaluando los resultados, cuando den negativo podrán recibir el alta médica”, dijo Gastaldi.

A continuación, Pagola señaló: “Los seis pacientes han tenido la enfermedad en un carácter leve y se sabe que ya la posibilidad de transmisión que tienen es relativamente baja”. Y agregó: “Sin embargo, el protocolo dice que, si bien todos los pacientes están en buen estado de salud, no pueden recibir el alta hasta que den negativo en los nuevos hisopados. Eso puede demorar hasta 60 días”.