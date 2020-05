Chacabuco, uno de los distritos más comprometidos por Covid-19

Chacabuco es, actualmente, uno de los distritos de la Región más comprometido por contar con cinco casos positivos de Covid-19, dos de ellos confirmados ayer. En apenas tres días se conocieron los resultados de las muestras con presencia de coronavirus. En este marco, las autoridades sanitarias locales pidieron a los vecinos extremar las medidas de prevención e insistieron con que la única vacuna hoy es el distanciamiento social y “quedarse en casa”. La información sobre los primeros tres casos positivos se dio a conocer luego de que el intendente, Víctor Aiola, anunciara que se solicitó a la Provincia la habilitación de nuevas actividades laborales en la ciudad.

El caso positivo índice se corresponde con un hombre que viajó al Gran Buenos Aires por motivos de trabajo, el segundo tiene un nexo claro con esa persona y el tercero permanece bajo investigación epidemiológica para dilucidar los nexos.

Los dos nuevos casos positivos de ayer, según indicaron desde el área de Salud, están relacionados con los demás.

“Tenemos que estar más alertas que nunca, hay que lavarse las manos durante 60 segundos, programar las salidas de casa, no salir todos los días, hacerlo una vez a la semana, los mayores de 60 años son las personas de mayor riesgo de enfermedad y mortalidad, no tienen que salir, tenemos que toser o estornudar hacia el pliegue del codo, ventilar ambientes, limpiar las superficies para evitar la diseminación del virus”, dijo el secretario de Salud de la Municipalidad de Chacabuco y agregó que “tenemos que ser solidarios con los vecinos que están padeciendo la enfermedad, ninguno de ellos buscó estar infectado ni traer el virus a nuestra comunidad, están muy asustados y estamos intentando transmitirles calma, los estamos atendiendo. tenemos que estar atentos a los síntomas, no sabemos quién puede ser el próximo”.

Otras medidas de prevención

Desde el área de Salud destacaron que es fundamental cumplir con todas las recomendaciones y medidas preventivas para evitar la propagación del Covid-19. “Al salir de casa, solo en caso de extrema necesidad, se debe utilizar el tapaboca, mantener la distancia social, lavarse las manos con frecuencia o usar alcohol en gel; además, es importante organizar un protocolo de entrada o de acciones en casa tales como: quitarse los zapatos, dejar bolsos, llaves, carteras, entre otros, en una caja en la entrada, desinfectar celular, anteojos con agua y jabón o alcohol; limpiar con cloro o lavandina las superficies de lo que se trajo de afuera antes de guardar y lavarse las manos”.

Asimismo, recomendaron limpiar los productos, como botellas, sachets o latas que se compran. “La forma correcta de desinfectarlos es con un trapo limpio y solución de alcohol al 70 por ciento, las frutas y verduras se deben colocar dentro de un recipiente limpio, agregar agua fría, cinco gotitas de lavandina (dependerán de la cantidad de agua, cinco gotas corresponden a un litro); dejar reposar durante diez minutos, retirarlos, y dejarlas secar”.

Berni en Chacabuco

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, estuvo en el partido de Chacabuco y, junto con el intendente local Víctor Aiola, analizaron las tareas realizadas en la región en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

"Estamos recorriendo las distintas localidades para conocer la organización no solo de infraestructura, sino de los recursos humanos necesarios para enfrentar esta pandemia que estamos transitando a nivel nacional", sostuvo el ministro durante una videoconferencia brindada para periodistas del distrito y aseguró: "Nos vamos muy tranquilos porque a pesar de que han aparecido pacientes enfermos, tienen la infraestructura para enfrentar esta situación". A su vez, el titular de la cartera de Seguridad resaltó que "las localidades del interior están muy ordenadas en cuanto al cumplimientos de la cuarentena y a las medidas complementarias" y destacó que ello "ha generado que no se haya disparado de manera abrupta la cantidad de contagios".

Habilitación de actividades laborales

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, tras analizar el comienzo de una nueva etapa de flexibilización de actividades, envió la solicitud a las autoridades provinciales para que distintos rubros reanuden su trabajo. “El impacto económico de esta situación es importante, sabemos que los vecinos son responsables con el aislamiento, pero muchos comerciantes la están pasando mal. El secretario de Gobierno y el secretario de Producción han tenido reuniones con los comerciantes, queremos escucharlos de primera mano y comenzar una segunda fase de flexibilización, eso no quiere decir que abarque a todos los comercios; tenemos que trabajar en los protocolos de atención al público, podemos encontrar la posibilidad de que se atienda de a uno a la vez, que se controle la temperatura o una planilla de quien ingresó, estamos pensando varias medidas", expresó el intendente.

Se aguarda la respuesta por parte de la Provincia para que nuevos rubros, de oficios, comercios, y profesionales retomen la actividad comercial y laboral.