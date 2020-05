Víctor Aiola: “No vamos a solicitar la habilitación de más actividades por ahora”

El distrito de Chacabuco es uno de los que más acciones restrictivas implementa desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio el pasado 20 de marzo y, entre otras medidas, fue el primero en implementar los controles de olfato en los accesos a la ciudad. En diálogo con Democracia, el intendente local, Víctor Aiola, detalló las acciones llevadas a cabo con el fin de cuidar a la población y aseguró que no es momento de cuestionar las decisiones del presidente Alberto Fernández.

- ¿Qué balance hace de estos primeros cuarenta días de aislamiento?

- Hasta el momento, el balance es muy positivo, es mérito de la gente que se queda en su casa, cumpliendo con alto acatamiento las medidas que venimos tomando desde el inicio de la cuarentena, que son bastante restrictivas. Fuimos uno de los primeros distritos en cerrar todos los accesos, en aplicar los controles térmicos, de olfato, limitamos la circulación, a partir de las 17 ya no puede circular nadie, la ciudad se ve desolada en ese horario, limitamos el uso de automóviles por las patentes, los comercios esenciales pueden atender hasta las 16 y la gente ha respondido bien.

- ¿Por qué no adhirieron al permiso de las salidas recreativas?

- No adherimos a la medida de salidas de esparcimiento que anunció el presidente porque pensamos que estamos en un momento complejo, con un número de casos que aumenta en la Provincia. Si bien hay que dar un poco de esparcimiento a los vecinos, creemos que aún no es tiempo de hacerlo, sería muy difícil de controlar y se pondría en riesgo la cuarentena. La Provincia nos preguntó a los intendentes y nosotros decidimos no adherir.

- ¿Tienen previsto un plan de acción para salir de la cuarentena?

- Respecto de la salida de la cuarentena, va a ser de manera gradual. Ya están habilitados albañiles, pintores, plomeros, gasistas, remiseros, entre otros, están habilitados de 7 a 12 con las medidas de bioseguirdad necesarias. A los comercios de ropa y electrodomésticos los hemos habilitado para que trabajen bajo la modalidad de delivery. Por ahora no vamos a pedir exceptuar más actividades, venimos bien y, por el momento, no vamos a solicitar nada más. Hay que ser estrictos. El virus está circulando en la Provincia. Nosotros reforzamos los controles en los accesos, hacemos control de olfato, de temperatura, pedimos documentación, si son cargas muy grandes pasan y si son pequeñas se hace trasbordo en el acceso a Chacabuco.

- ¿Cómo es el vínculo con la Nación y la Provincia?

- Con la Provincia y con la Nación venimos trabajando muy bien, creemos que acá no hay lugar para la crítica innecesaria. Lo importante es trabajar en conjunto, independientemente del color político, hay que dejar la bandera partidaria en un rincón y hay que trabajar por la salud y la economía de los ciudadanos. La OMS (Organización Mundial de la Salud) dijo que el trabajo que está haciendo la Argentina está muy bien y yo esto lo asemejo con el trabajo de un cirujano: es como si en el medio de la operación de urgencia la enfermera le cuestiona al cirujano el color del ambo o si funciona bien o mal el electrobisturí, acá hay que ayudar y tener propuestas positivas, que acompañen las decisiones del presidente, gobernador e intendentes. Después llegará el momento de la crítica, que hay que hacer hacia adentro, no coincido con la crítica despiadada en momentos donde la situación no da para eso.

- ¿Cómo está la economía municipal en este momento?

- A nivel municipal la recaudación bajó casi un 80% y la coparticipación se redujo en un 50%. La parte económica es compleja, afecta a Nación, Provincia y municipios. Hablamos con el gobernador y, a través de un fondo que creó el presidente, se va a asistir a cien municipios, de los 135, para pagar los sueldos en tiempo y forma. Los sueldos a los empleados municipales en Chacabuco se van a pagar los primeros días de mayo.

- Hubo un intento de femicidio, ¿tienen previsto reforzar el trabajo en el área?

- Venimos trabajando fuertemente en el área de violencia de género. A mí me interesa no solo el coronavirus sino también lo que pasa puertas adentro: alcoholismo, adicciones, abuso sexual y maltrato infantil, depresión, ansiedad, violencia de género. Todo esto genera tanto impacto como el coronavirus, y la parte económica afecta mucho también. Tuvimos un intento de femicidio y hay que profundizar las acciones para el cuidado de la mujer, que se encuentra muy vulnerable al tener que convivir con un agresor las 24 horas. Necesitamos que la Justicia saque rápido las perimetrales y exclusión del hogar, no tiene que haber tantas denuncias previas para que lo hagan. A muchas mujeres les cuesta hacer la denuncia y, aunque después la retiren, la Justicia debería preventivamente dar la exclusión del hogar al agresor, poner perimetral y aplicar medidas de contención a la mujer y la familia. El Estado y la Justicia tienen que ayudar. El Área Municipal de la Mujer trabaja desde el año 2015, tenemos que buscar las pautas, detectar los llamados de atención de la mujer, a través de una red conformada por vecinos y familiares, para poder ayudarlas.