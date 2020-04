No habrá salidas recreativas en Chacabuco

A última hora del domingo, se conoció un mapa de la provincia de Buenos Aires donde se señala qué distritos tendrán habilitada la salida recreativa, cuáles no y cuáles permanecen a la espera de una definición. Chacabuco se encuentra entre los no exceptuados, por lo que no se analizará la posibilidad de realizar salidas recreativas y continuarán prohibidas.

El anuncio del presidente Alberto Fernández, respecto de la flexibilización de la cuarentena obligatoria, generó dudas en algunas regiones del interior del país, principalmente, en cuanto al permiso de salidas de esparcimiento de una hora en forma genérica. Finalmente, se conoció un mapa que marca con tres colores a los partidos bonaerenses: rojo, azul y blanco., según la determinación del gobierno bonaerense respecto de la habilitación o no de salidas recreativas.

Así, los habitantes de los distritos marcados en rojo, entre ellos Junín y Chacabuco, no tendrán habilitadas las salidas recreativas de una hora en un radio de 500 metros de sus hogares. Por su parte, aquellos residentes en los partidos señalados en azul, estarían habilitados para realizar paseos recreativos, entre ellos se encuentran, Alem, Pinto, Rojas y Viamonte; no obstante, a nivel local, las autoridades analizan la situación. Las decisiones respecto de los distritos marcados en blanco todavía están bajo estudio (Lincoln y Arenales, entre otros).