Aumentaron las consultas por violencia de género en Chacabuco

Desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Argentina hubo más de veinte femicidios y se incrementó el número de denuncias por violencia de género. En este contexto, la coordinadora del área de la Mujer de la Municipalidad de Chacabuco, Verónica Alessandro, apuntó que en la ciudad también aumentó la demanda de asistencia y contención y que, además, no solo se reciben denuncias en las instituciones habituales como Comisaría de la Mujer o Juzgado de Paz, sino también, cuando se acerca personal de Desarrollo Social o trabajadoras sociales a entregar bolsones de mercadería. “Notamos que las mujeres denuncian y piden ayuda cuando se acercan funcionarios del Estado por otros motivos”, señaló Alessandro.

“Estamos trabajando de lunes a viernes, de 8 a 12, con horario reducido, por la reestructuración que tuvimos que hacer en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio pero seguimos trabajando y tenemos, también, las guardias permanentes de las 24 horas para asistir a las mujeres”, contó Verónica Alessandro y agregó: “Hemos tenido que rearmar el modo de intervención, aggiornándonos a los tiempos que corren, hoy las tecnologías son básicas y fundamentales en esta situación, son una herramienta aliada para nosotros”.

En este sentido, la coordinadora del área de la Mujer apuntó: “Comenzamos a trabajar y a estar en contacto con las mujeres a través de videollamadas, estamos en contacto telefónico permanente y con las redes sociales: a través de la página de Facebook buscamos dar y ampliar información porque, más allá de seguir en contacto con las personas con las que estamos trabajando, compartimos información en general que puede servir a varias. Por ejemplo, informamos que quienes tienen medidas cautelares en vigencia, dentro del marco de la cuarentena, se extienden de manera automática; que las mujeres en aislamiento obligatorio pueden salir para realizar las denuncias en la Comisaría de la Mujer, esto es importante porque las mujeres no sabían qué hacer, es importante que lo sepan, que está contemplado entre las excepciones”.

Por otro lado, Alessandro señaló que “ha crecido el número de consultas, no solamente por las vías institucionales como la Comisaría o Juzgado de Paz, y esta tarea que tenemos armada desde el área de la Mujer, sino también la demanda de ayuda y asesoramiento ha surgido a través de distintas intervenciones, por ejemplo, cuando el personal de la secretaría de Desarrollo Social se acerca a entregar un bolsón; son ocasiones donde las mujeres aprovechan para comentarles, es decir, el abanico se amplió y nos llegan las consultas a través de funcionarios o trabajadoras sociales que han detectado alguna situación en tareas cotidianas que tienen que ver con intervenciones por parte del Estado, en este contexto llegan demandas de manera más informal”. Agregó: “Dado que estamos limitadas para tener contacto presencial, estamos tomando las medidas de prevención para poder intervenir y también lo hacemos de manera distinta”.



Verónica Alessandro anticipó que “estamos creando una red vecinal para la detección de las violencias en contexto de género, la idea es nuclear a los vecinos, utilizando las tecnologías, para que intervengan de dos maneras: por un lado, para que acompañen, dentro del aislamiento, a las mujeres que sufren violencia; y por otro lado, para permanecer en alerta y denunciar en forma anónima al 911” y añadió que “hoy estamos más en nuestras casas y, por ende, tenemos mayor registro de lo que pasa al lado, atrás o en frente. En este contexto, queremos armar esta red vecinal, muchos vecinos sienten que no saben qué hacer cuando detectan un caso, se preocupan: queremos decirles que pueden llamar al 911 de manera anónima, los efectivos se harán presentes en el lugar y, de esta manera, se logra descomprimir una situación de violencia que ocurre en el interior de una casa”. Además, Alessandro dijo que “muchas veces los vecinos están al tanto de victimarios que tienen una medida cautelar vigente, entonces si lo ven por el barrio, en la esquina, en la cuadra, pueden utilizar la tecnología para alertar a la víctima, son medidas que apuntan a cuidarnos y protegernos”.

Por último, la coordinadora del Área Municipal de la Mujer dijo que “no hay que pensar solamente en uno sino también en los demás. Queremos decirles a las mujeres que no están solas, que estamos con ellas, las 24 horas del día, todos los días de la semana. Ante una situación de violencia tienen que llamar al 911 pero el área está siempre abierta para brindar atención y contención psicológica; hoy estamos haciendo atención psicológica a través de las redes y también con turnos; queremos que sepan que disponen de ese servicio, que se pueden contactar y recibir asesoramiento”. Las mujeres víctimas de violencia de género pueden comunicarse por Whatsapp al 2213530555 o al 144, las 24 horas del día, los 365 días del año. El Área Municipal de la Mujer en Chacabuco está ubicada en calle Alberdi 217.

El Observatorio "Ahora que sí nos ven", que contabiliza el número de femicidios en cada período de cuarentena, informó que del 20 de marzo al 12 de abril se registraron 18 asesinatos por violencia machista. Y del 13 al 19, hubo cinco nuevos casos, por lo que suman 23 desde el comienzo de la medida. En ese sentido, advirtieron que se observa un incremento del delito durante el aislamiento, dado que la víctima de violencia de género muchas veces convive con su agresor. "En lo que va de la cuarentena hubo un aumento de un 39% de llamadas por violencia de género", informaron desde el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.