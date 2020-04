Termina el armado del hospital de campaña y comienzan las capacitaciones en Chacabuco

En la ciudad de Chacabuco terminaron de armar el hospital de campaña, ubicado en el Club 9 de Julio, y comenzaron con las capacitaciones del personal que prestará servicio en el lugar. La jefa de Gabinete, Laura Marchesse, acompañada por Ignacio Mansilla, recorrió las instalaciones y allí estuvo presente el intendente municipal, Víctor Aiola, quien aportó la mirada desde su profesión médica para ultimar detalles. El equipo médico ya comenzó con las capacitaciones a instituciones que ofrecerán ayuda en el espacio que cuenta con dos pabellones, divididos entre hombres y mujeres, con 160 camas y 40 más reservadas en depósito.

“En este hospital de campaña van a estar los pacientes leves, la idea es descongestionar al hospital y que estén allí los casos de mayor gravedad; realmente, esperamos que no se use, queremos que la gente entienda que la mejor prevención es estar en casa, cumplir con el aislamiento social, y queremos que esto sea solo un dispositivo más, con muchos equipos y vecinos trabajando, fueron muchísimas personas las que se pusieron a disposición para que tengamos el mejor hospital de campaña en Chacabuco”, dijo Laura Marchesse. Agregó que “el hospital municipal fue ampliando su capacidad para dar respuesta, ya se puso en marcha la tercera ala de internación. Esta pandemia nos tiene preocupados pero muy ocupados en diferentes dispositivos, todas las áreas municipales pusieron el cuerpo, articulamos el trabajo, los funcionarios pusieron horas y horas del trabajo para lograrlo en tiempo récord”.

Tras ultimar detalles de armado del hospital de campaña, se realizó la primera capacitación para el cuerpo de Bomberos Voluntarios, a cargo del coordinador del hospital de campaña, Gustavo Masci; y la médica infectóloga, María Alicia Pagola, junto al personal de Salud del Municipio. Se abordaron distintas temáticas como la utilización de equipo de protección, cambiado y descambiado, protección del personal y de los pacientes, normativas de cuidado. Laura Marchesse presenció la capacitación y allí puntualizó en la charla didáctica y el trabajo que desempeña el área de Salud. En tanto que la directora de Salud, Romina Sclavi, destacó la labor importante de Bomberos para con el sistema de salud. Por su parte, Gustavo Masci, señaló: “El aplanamiento de la curva brinda la posibilidad de ganar tiempo para ir capacitándose y aprendiendo sobre la dinámica de la pandemia”.

“Ojalá no lo utilicemos, pero en caso de utilizarlo tener las normativas de cuidado hacia los pacientes, hacia nosotros mismos y hacia la población”, señalaron los profesionales en el lugar.

Respecto de las camas con las que cuenta el hospital de campaña, Ignacio Mansilla, coordinador de Defensa Civil, aclaró que “las camas vienen de tres lugares distintos, de empresas que las han entregado en comodato, Sol del Río y Don Mario, aportaron camas, y también el asilo de ancianos San José. La mayoría tenían colchones y el municipio puso más. Ahora estamos ultimando detalles de la ropa de cama” y agregó que “Torres Americanas aportó tres trailers: dos van a ser destinados para la gente de salud, los dividirán en ‘sucio’ y ‘limpio’, como ellos lo llaman, para descambiarse todas las personas que ofrecen servicio y evitar la propagación del virus; un tercer tráiler va a ser utilizado por Bomberos, Cruz Roja y Seguridad, que son quienes llevarán adelante la logística”.

Por otro lado, el secretario de Evaluación de Gestión de la Municipalidad de Chacabuco, Maximiliano Felice, hizo un repaso de las medidas preventivas municipales y del seguimiento continuo que se efectúa en la ciudad. Además, brindó un análisis económico local, y habló sobre el trabajo que se lleva en conjunto con Nación y Provincia: “Hemos ido tomando un proceso progresivo para llegar adonde estamos hoy”, dijo a su comienzo. Felice señaló también que “hay una responsabilidad dirigencial y política en que esto no se termina mañana” y que hay que seguir trabajando. En ese aspecto, hizo referencia al Consejo Social y a la ayuda directa que se canaliza junto a empresas e instituciones de la comunidad. En cuanto al impacto que tendrá la cuarentena en la economía, Felice habló de prioridades y dijo:“Sin salud, no hay economía”.