Arman un hospital de campaña para enfrentar al coronavirus en Chacabuco

En las últimas horas, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, confirmó que se trabaja en el armado de un hospital de campaña en la ciudad para enfrentar al coronavirus Covid-19. El lugar contará con 150 camas y se apunta a alojar allí a los casos leves, que no necesiten internación compleja. Además, no se descarta endurecer las medidas de restricción para evitar que se acumule gente en los horarios establecidos para circular. “Esto es una pandemia y la situación es compleja, la situación es grave, debemos mantener el aislamiento obligatorio que dictó el presidente”, destacó.

Mediante la transmisión en vivo que hace de manera diaria, el jefe comunal agradeció a los referentes políticos, instituciones y vecinos que colaboran con la situación sanitaria. En estos momentos, 220 personas permanecen aisladas tras haber viajado al exterior y no hay casos sospechosos ni confirmados de coronavirus, dos fueron descartados. “Junto a Bomberos Voluntarios estamos evaluando armar un centro de aislamiento para pacientes, no es que el hospital no tiene lugar, el nosocomio está preparado, tenemos el sanatorio a disposición pero quizás, en algún momento, tengamos muchos pacientes positivos y vamos a tener que alojarlos en otro lugar. Para eso pensamos en el centro de aislamiento, vamos a ponerlo en marcha, los clubes se pusieron a disposición y les agradecemos mucho, contamos con el apoyo y eso es digno de remarcar”.

“En este momento tenemos un solo acceso abierto, controlamos a todos los que entran, les tomamos la temperatura, si tienen fiebre se hace el seguimiento”, dijo el intendente Aiola y agregó que “durante el día vemos que se junta mucha gente en farmacias y despensas, así que tenemos intención de establecer medidas aún más restrictivas para evitar que se acumulen tantos vecinos”. Por otro lado, destacó que se advierte la presencia de mucha gente mayor en la calle siendo que se trata del grupo etario con mayor riesgo: “Son los que más riesgo de morir tienen, suena crudo lo que digo pero es la cruda realidad”, señaló Aiola y agregó que “van a la panadería, al supermercado, tienen que tomar conciencia de que tienen que quedarse en sus casas, después de las 18 nadie puede circular, ayudémonos entre todos, no seamos irresponsables”.

Por otra parte, el jefe comunal indicó que “en algún momento el virus va a entrar porque tiene alta diseminación, pero tenemos que trabajar para evitarlo. Hay que lavarse las manos con agua y jabón, respetar el aislamiento, hacer caso a lo que les vamos pidiendo porque queremos cuidarlos, todavía no empezó el invierno que es la época de mayor circulación, así que tomemos conciencia”; y añadió: “Estar aislados es difícil pero estrictamente necesario”. Los vecinos de la ciudad podrán donar dinero al hospital a través de la Fundación para adquirir insumos que resulten necesarios.

Reunión con exintendentes

Esta semana Aiola mantuvo una mesa de reunión con los exintendentes de la comuna Mauricio Barrientos, Darío Golía, Horacio Recalde, Julián Domínguez y Mario Lalla. Debido a su permanencia en La Plata, el exintendente Héctor Francolino no pudo asistir, pero mantuvo comunicación a distancia. El encuentro se llevó a cabo en el despacho del Palacio Municipal donde se abordaron progresiones, organización, colaboración y aquellas consultas recibidas se canalizarán mediante el Consejo Social recientemente conformado.

Todos los referentes políticos y sociales coincidieron en que, ante esta situación, no hay diferencias. “Todos juntos, para adelante, para luchar contra el coronavirus”, transmitió el jefe comunal. Por otra parte, se agudizarán los controles para aquellas personas que no cumplan con el aislamiento. “Les pido por favor que tomen conciencia, porque cuando esto se ponga complicado vamos a lamentar haber diseminado el virus”, continuó.

“Es un problema muy pero muy grave y que va a llegar a nuestra Provincia. A nuestro país ya llegó y lo que hay que hacer es quedarse en casa como dicen nuestro presidente, nuestro gobernador y este intendente”, concluyó Aiola.

En Chacabuco funciona el Consejo Social, conformado para trabajar sobre la contención comunitaria junto a Desarrollo Social. El consejo está integrado por el Departamento Ejecutivo Municipal, concejales de todas las fuerzas políticas, instituciones y fuerzas vivas, trabajadores a través de sus sindicatos y voluntarios sumados a criterio del Consejo. La secretaria de Gabinete, Laura Marchesse, está al frente del organismo y convocó a diferentes instituciones, Sindicatos Municipal y ATE, Mesa Sindical, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Red Solidaria, Grupo Scout y UTN.