Víctor Aiola: “Estamos preparados para enfrentar esta situación extraordinaria”

Ante el avance de la pandemia del coronavirus Covid – 19, los intendentes de la Región tomaron medidas contundentes para cuidar a los habitantes de sus distritos y, en ese marco, Chacabuco fue el primer partido que decidió cerrar su acceso y restringir el ingreso de personas. En este marco, el intendente y médico pediatra Víctor Aiola dialogó con Democracia y detalló el plan de acción que llevarán adelante para enfrentar la situación sanitaria.

- ¿De qué manera se prepara Chacabuco para enfrentar al coronavirus Covid – 19?

- Esta situación es extraordinaria, afecta a nuestro país y al mundo, la infección viral se desarrolló en un número de casos inesperado y se expandió en todo el planeta; a diferencia de la gripe, que conocemos y tiene vacuna específica, el coronavirus lo vamos conociendo de a poco, tenemos información por lo que pasó en Europa y China pero no sabemos cómo se va a desarrollar en nuestro país: nuestra única herramienta hoy es la prevención. Por eso tomamos medidas restrictivas: primero limitamos horarios de bares, después fuimos más severos y cortamos un acceso y luego terminamos limitando el ingreso de gente a la ciudad. Lo hicimos porque había un decreto que indicaba que los camioneros de transporte internacional no tenían que hacer cuarentena si no tenían síntomas, y eso generaba un gris, entonces nosotros decidimos impedir los movimientos, pero ahora ya estamos adheridos al Decreto Nacional. Estamos tomando todas las medidas, controlamos y restringimos la movilidad dentro del partido de Chacabuco, desinfectamos las instituciones, estamos preparando el hospital para una eventual emergencia, tenemos un ala de 48 camas para inaugurar, hemos ofrecido al Ministerio que, si nos dan insumos, equipamiento y personal, nosotros ponemos a disposición las instalaciones para la Región.

- Es importante informar pero no alarmar a los vecinos

- Tratamos de no alarmar a la gente y trabajar en conjunto con la Provincia, haciendo las cosas como se deben hacer. Casos de coronavirus va a haber pero hay que tratar de limitar la diseminación del virus, la gente no toma conciencia, por eso veo con buenos ojos las medidas del presidente. No se toma real dimensión y tenemos una ventaja con respecto a Europa: estamos viendo la película que va a venir días después y podemos prevenir, la gente tiene que tomar conciencia de la importancia de quedarse en la casa. En España se subestimó el virus, pensaron que la mortalidad era baja y no fue así. Hoy los adultos mayores son los más vulnerables, y más si tienen enfermedades asociadas. Tenemos que tratar de no alarmar a la población pero tampoco debemos ocultar, damos información en números pero no identificamos ni estigmatizamos a los pacientes. En estos casos hay que seguir los códigos de ética profesional para el manejo de información y normativas que se deben cumplir, hoy es el momento de aplicarlo a rajatabla. Inicié un sumario administrativo a una médica pediatra que en un chat de madres puso que había un caso de coronavirus y luego se desdijo. Eso generó mucha conmoción y tiene que tener una sanción, hay que ser responsables, cada palabra que hoy un médico, intendente y periodista dice es palabra mayor y hay que ser cuidadoso.

- ¿En qué consistió la reunión con Kicillof?

- Estuvimos los intendentes con el gobernador. La Provincia implementó medidas, se puso un fondo de 300 millones de pesos que se va a dividir por CUD en la provincia de Buenos Aires, aparte se están comprando respiradores porque se sospecha que, en algún momento, la capacidad del sistema de salud puede llegar a no poder dar respuesta por la cantidad de casos. Tenemos catorce respiradores en Chacabuco, empezamos a hacer capacitación a médicos, que no son terapistas ni anestesistas, para manejo del respirador, estamos capacitando para que el personal no tenga miedo sino conocimiento, porque hoy la información es la vacuna del coronavirus. Suspendimos cirugías programadas, la actividad en el municipio se redujo a lo indispensable y estamos preparados para afrontar lo que viene.

- ¿Qué actitud adoptó la comunidad chacabuquense?

- El vecino tiene que hacer su parte, ser responsable, la mala conducta de uno puede dañar a muchos, tenemos que tomar conciencia. La gente está tranquila en Chacabuco, aunque es real que somos hijos del rigor, muchos piensan que el virus está lejos, en China y en Europa y no es así, hay que ser respetuosos. La gente apoyó las medidas que tomamos acá.

- ¿Tienen armado un plan de acción desde las distintas áreas?

- Sí, con el área de Tercera Edad implementamos un plan para asistir a los abuelos que no pueden salir a comprar los alimentos, que no tienen familia; con el área de la Mujer y el Servicio de Salud Mental se refuerza el trabajo porque tanto tiempo dentro de casa puede generar un impacto no deseado. No hemos tenido experiencias de cuarentena en la Argentina, entonces hay que ver cómo esto afecta la conducta del ser humano. Queremos cuidar al vecino, estar en todos los detalles. Queremos felicitar y agradecer a Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, Red Solidaria, la Iglesia, los pastores, todos están haciendo muy buen trabajo, todos colaboran para que estemos bien. También tenemos que controlar los precios en supermercados, farmacias, vamos a clausurar los negocios de los vivos que se aprovechan en estas circunstancias.

- Un mensaje para los médicos y personal de salud de Chacabuco

- Quizás esta sea una oportunidad para dejar de lado esta grieta que había entre los argentinos, nos tenemos que poner a trabajar en conjunto porque esta batalla nos necesita unidos. Los médicos estamos preparados para salvar vidas, fuimos llamados para trabajar por el otro y para cuidarlo. Estamos entrenados para eso, si nos tocan momentos difíciles vamos a enfrentarlos con entereza.